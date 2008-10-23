نظام توزیع و گمرکی کشور یکی از پر هزینه ترین بخشهای اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد هادی زاهدی وفا صبح امروز در نخستین همایش استانی تحول اقتصادی در مشهد افزود: این دو عامل بار هزینه ای خود را بر دوش فعالان اقتصادی کشور می گذارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش اقتصادی کشور دوران تاریخی خود را طی می کند، اظهار داشت: یکی از مشخصات جامع در سند چشم انداز 20 ساله نظام، ارتقای بخش اقتصادی کشور است.

معاون امور اقتصاد و دارایی وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: توزیع و عدالت در ارائه امکانات اولیه، تناسب بین ارائه امکانات به افراد ساعی و تلاشگر و بازپوشش افرادی که نتوانسته اند در این چرخه به حق خود برسند از جمله محاسن طرح تحول اقتصادی است.

وی اضافه کرد: تورم و بیکاری پدیده های ملموس در ادامه مشکلات اقتصادی کشور هستند که باید به نحو احسن رفع شود.

زاهدی وفا در پایان خاطرنشان ساخت: در صورت ناتوانی ابزارهای مهار مشکلات اقتصادی به یک نظام مالی مطلوب نخواهیم رسید.