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۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

لاریجانی در بازگشت از بحرین:

هدف آمریکا از توافقنامه امنیتی تثبیت دولت درجه دو در عراق است

هدف آمریکا از توافقنامه امنیتی تثبیت دولت درجه دو در عراق است

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رهبران عراق فراست و تیزهوشی و عرق ملی دارند و نگرانی آنان در رابطه با این توافقنامه غیر طبیعی نیست گفت: می خواهند در عراق چیزی شبیه کاپیتولاسیون برقرار کنند و هدف آمریکا از توافقنامه امنیتی تثبیت دولت درجه دو در عراق است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی بعد از پایان سفر سه روزه خود به کشور بحرین و در بدو ورود به فرودگاه مهر آباد در کنفرانسی خبری به تشریح نتایج سفر خود به کشور بحرین پرداخت واظهار داشت : سفر من به بحرین به دعوت رئیس مجلس این کشور انجام شد و روابط ایران و بحرین در سالهای اخیر دوستانه بوده و رایزنیهای مستمری بین ما و کشور بحرین وجود داشته است و در شرایط فعلی ضرورت داشت به دلیل زمینه سازی همکاریهای دو جانبه با بحرین و به خصوص موضوع پروژه گاز و برخی وجوه دیگر ظرفیتهای دو کشور توسعه یابد.

وی با تاکید بر اینکه در سفر به بحرین گفتگوهای خوبی برای بهبود همکاریهای دو جانبه صورت گرفت تصریح کرد : بحثهای مهمی درباره مسائل منطقه ای مطرح شد و همانطور که می دانید شرایط فعلی منطقه نسبتا حساس است و برخی کشورها اعم از فلسطین و عراق شرایط خاصی دارند.

نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد : در سفر به بحرین با پادشاه، ولیعهد، نخست وزیر و رؤسای دو مجلس و نیز برخی وزرای بحرین گفتگوهای سازنده ای انجام شد و درباره بحران مالی غرب مذاکراتی داشتیم تا دو کشور سهم مشترکی درباره مسائل مهم منطقه ای و بین المللی داشته باشند.

لاریجانی ادامه داد : نگاه دوستان ما در بحرین به موضوعات نگاه خوبی است و ما این نگاه را صادقانه یافتیم و احساس ما این است که درک نزدیکی بین دو کشور وجود دارد و مقامات بحرینی تحلیل ما را از شرایط منطقه ای قبول دارند.

وی اضافه کرد : این رفت و آمد مسئولان دو کشور کمک می کند که منطقه حساس خلیج فارس از یک استواری سیاسی و امنیتی و اقتصادی برخوردار است و درباره نحوه پایدار ماندن توسعه سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه نیز گفتگوهای خوبی با مقامات بحرین داشتیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای یادداشت تفاهم همکاری پارلمانی بین دو کشور ایران و بحرین بیان داشت : در این سفر همکاریهای پارلمانی ایران و بحرین شکل گرفت و با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مجلس رفت و آمد دیپلماسی است این سفرها می تواند تسهیل کننده رابطه صحیح کشورها باشد.

لاریجانی خاطرنشان کرد : فکر می کنیم با توجه به سوابقی که از بحرین سراغ داشتیم نگاه منطقی در این کشور نسبت به مسائل منطقه ای وجود دارد و امیدوارم این سفر نتیجه بخش بوده باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر او را درباره توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا سئوال کرد اظهار داشت : قبل از آنکه در این رابطه به میل خود توجه کنیم باید به مصلحت عراق توجه داشته باشیم و اینکه در این توافقنامه قید شده اگر سربازان آمریکایی در عراق مرتکب هر جنایتی شوند محاکم عراق نمی توانند آنان را محاکمه کنند و نیز برخی بندهای دیگر این توافقنامه نشان می دهد که آمریکاییها می خواهند عراق را به سمتی ببرند که از سیادت دولت این کشور کاهش یابد و دولت عراق در معذوری قرار بگیرد و مجبور شود با برخی از کشورهایی که از نظر دولتهای اسلامی مردود هستند رابطه برقرار کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد : هدف آمریکاییها این است که دولت عراق  درجه دو باشد نه درجه یک و به همین دلیل هیچ کدام از شخصیتهای ملی عراق از این توافقنامه دفاع نمی کنند و همه در سخنان خود ملاحظاتی را مطرح می کنند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه رهبران عراق فراست و تیزهوشی و عرق ملی دارند و نگرانی آنان در رابطه با این توافقنامه غیر طبیعی نیست گفت: می خواهند در عراق چیزی شبیه کاپیتولاسیون برقرار کنند و این ظلم مضاعفی به ملت عراق است.

کد مطلب 770521

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