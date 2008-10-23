هدف آمریکا از توافقنامه امنیتی تثبیت دولت درجه دو در عراق است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی بعد از پایان سفر سه روزه خود به کشور بحرین و در بدو ورود به فرودگاه مهر آباد در کنفرانسی خبری به تشریح نتایج سفر خود به کشور بحرین پرداخت واظهار داشت : سفر من به بحرین به دعوت رئیس مجلس این کشور انجام شد و روابط ایران و بحرین در سالهای اخیر دوستانه بوده و رایزنیهای مستمری بین ما و کشور بحرین وجود داشته است و در شرایط فعلی ضرورت داشت به دلیل زمینه سازی همکاریهای دو جانبه با بحرین و به خصوص موضوع پروژه گاز و برخی وجوه دیگر ظرفیتهای دو کشور توسعه یابد.

وی با تاکید بر اینکه در سفر به بحرین گفتگوهای خوبی برای بهبود همکاریهای دو جانبه صورت گرفت تصریح کرد : بحثهای مهمی درباره مسائل منطقه ای مطرح شد و همانطور که می دانید شرایط فعلی منطقه نسبتا حساس است و برخی کشورها اعم از فلسطین و عراق شرایط خاصی دارند.

نماینده مردم قم در خانه ملت یادآور شد : در سفر به بحرین با پادشاه، ولیعهد، نخست وزیر و رؤسای دو مجلس و نیز برخی وزرای بحرین گفتگوهای سازنده ای انجام شد و درباره بحران مالی غرب مذاکراتی داشتیم تا دو کشور سهم مشترکی درباره مسائل مهم منطقه ای و بین المللی داشته باشند.

لاریجانی ادامه داد : نگاه دوستان ما در بحرین به موضوعات نگاه خوبی است و ما این نگاه را صادقانه یافتیم و احساس ما این است که درک نزدیکی بین دو کشور وجود دارد و مقامات بحرینی تحلیل ما را از شرایط منطقه ای قبول دارند.

وی اضافه کرد : این رفت و آمد مسئولان دو کشور کمک می کند که منطقه حساس خلیج فارس از یک استواری سیاسی و امنیتی و اقتصادی برخوردار است و درباره نحوه پایدار ماندن توسعه سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه نیز گفتگوهای خوبی با مقامات بحرین داشتیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای یادداشت تفاهم همکاری پارلمانی بین دو کشور ایران و بحرین بیان داشت : در این سفر همکاریهای پارلمانی ایران و بحرین شکل گرفت و با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مجلس رفت و آمد دیپلماسی است این سفرها می تواند تسهیل کننده رابطه صحیح کشورها باشد.

لاریجانی خاطرنشان کرد : فکر می کنیم با توجه به سوابقی که از بحرین سراغ داشتیم نگاه منطقی در این کشور نسبت به مسائل منطقه ای وجود دارد و امیدوارم این سفر نتیجه بخش بوده باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر او را درباره توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا سئوال کرد اظهار داشت : قبل از آنکه در این رابطه به میل خود توجه کنیم باید به مصلحت عراق توجه داشته باشیم و اینکه در این توافقنامه قید شده اگر سربازان آمریکایی در عراق مرتکب هر جنایتی شوند محاکم عراق نمی توانند آنان را محاکمه کنند و نیز برخی بندهای دیگر این توافقنامه نشان می دهد که آمریکاییها می خواهند عراق را به سمتی ببرند که از سیادت دولت این کشور کاهش یابد و دولت عراق در معذوری قرار بگیرد و مجبور شود با برخی از کشورهایی که از نظر دولتهای اسلامی مردود هستند رابطه برقرار کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد : هدف آمریکاییها این است که دولت عراق درجه دو باشد نه درجه یک و به همین دلیل هیچ کدام از شخصیتهای ملی عراق از این توافقنامه دفاع نمی کنند و همه در سخنان خود ملاحظاتی را مطرح می کنند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه رهبران عراق فراست و تیزهوشی و عرق ملی دارند و نگرانی آنان در رابطه با این توافقنامه غیر طبیعی نیست گفت: می خواهند در عراق چیزی شبیه کاپیتولاسیون برقرار کنند و این ظلم مضاعفی به ملت عراق است.