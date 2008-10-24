فاز دوم طرح تکثیر گوزن زرد ایرانی در فارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسام حسینی ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: هم اکنون این گونه نادر در منطقه فنس کشی شده به وسعت 105هکتار نگهداری می شود و در این وسعت 53 گوزن شامل 22گوزن زرد، 21گوزن ماده و 10گوساله زندگی می کنند.

وی افزود: روند تکثیر و رشد این جانور در این منطقه رو به رشد بوده و از آنجایی که بیم آن وجود دارد که گونه های گیاهی این منطقه آسیب دیده و مواد غذایی نیز رو به کاهش رود، فاز دوم طرح تکثیر گوزن زرد ایرانی با توسعه محدوده فنس کشی شده به مساحت 461هکتار از اراضی جنگلی و مرتفعی میانکتل فارس نیز اجرا می شود.

این مسئول اعلام کرد: فاز دوم طرح احیا و تکثیر گوزن زرد ایرانی با صرف هزینه ای بالغ بر پنج هزار و 460 میلیون ریال به زودی اجرا می شود و برای ادامه موفق طرح سایر مناطقی که پتانسیل مناسب برای رشد و ادامه زندگی و افزایش این گونه ارزشمند را دارند، بررسی و ارزیابی های لازم توسط کارشناسان صورت می گیرد.

مدیر حفاظت محیط زیست استان فارس یادآور شد: ایستگاه تحقیقاتی گوزن زرد ایرانی در استان فارس در محدوده حفاظت شده ارژن و پریشان قرار داشته و با پژوهشها و فعالیتهایی که طی چند سال اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در رابطه با گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی صورت گرفته، امروز می توان گفت که وضعیت این گونه جانوری بهبود یافته و آمار جمعیتی آن نیز رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علاوه بر گوزنهای زرد ایرانی که در منطقه میانکتل فارس زندگی می کنند شمار دیگری نیز در پناهگاه حیات وحش دشت ناز مازندران و پارک ملی ارومیه حفاظت می شوند.