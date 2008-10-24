میزان خرید سالانه تجهیزات پزشکی در مازندران 100 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، جواد قناعت در جلسه کمیسیون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان در استانداری در خصوص اهمیت قاچاق تجهیزات پزشکی اظهار داشت: میزان خرید سالانه تجهیزات پزشکی در استان 100 میلیارد ریال است.

وی افزود: قاچاق تجهیزات پزشکی چون با سلامت انسانها سر و کار دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید اطلاع رسانی دقیق و بازرسی مستمری در این زمینه صورت گیرد.

همچنین در این جلسه مدیر کل شیلات استان مازندران نیز با بیان اینکه ۹۰ درصد کارهای شیلات عملیاتی است، بیان داشت: پیگیری کار پرونده های صید غیرمجاز و ماهیان خاویاری، اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما، هماهنگی با رئیس کل دادگستری مبنی بر عضویت شیلات در شورای حفظ بیت المال استان، هماهنگی با دریابانی و نیروی انتظامی، بازرسی و کنترل بازار فروش ماهی از جمله عملکرد این اداره کل در شش ماهه نخست امسال است.

حسن حبیب نژاد خاطرنشان کرد: کلیه کومه های غیرمجاز ساخته شده با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تخریب شده است.

به گفته وی، هزار و 889 صیادی و ۱۲ مورد فروش ماهیان ممنوع صید، ۱۹ مورد صید غیرمجاز با شناورهای کوچک و پنج مورد صید ماهیان خاویاری کشف شد.

این مسئول وجود دامهای غیر مجاز در سطح استان و کمبود سوخت را از جمله عوامل مهم در مبارزه با قاچاق فرآورده های شیلاتی بیان کرد و ادامه داد: در فصل ممنوع صید، 9 هزار قطعه ماهی و سه کیلو و ۷۲۰ گرم خاویار کشف شد.

در این جلسه مقرر شد با هماهنگی شیلات، نیروی انتظامی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری با تشکیل جلسه ای مشکل سوخت نیروی حفاظت دریا را حل کنند.