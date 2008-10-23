نشست وزیران کشور همسایگان عراق امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است در این کنفرانس سازوکارهای همکاری و تبادل اطلاعات درباره مبارزه با تروریسم و نیز اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت و کنترل مرزها، برخورد با پاسپورتهای جعلی و نفوذ از مرز و قاچاق بررسی شود.

ایران، بحرین، ترکیه، مصر، عراق، کویت، عربستان، سوریه و اردن در این کنفرانس شرکت می کنند.

در این کنفرانس همچنین بر ضرورت بازگشت آوارگان عراقی به سرزمینشان و حمایت از آنها تاکید و فرضیه تجزیه عراق نیز رد و بر حفظ حاکمیت اراضی عراق تاکید خواهد شد.

این کنفرانس در حالی برگزار می شود که در شرایط کنونی بحث توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن مطرح است لذا این کنفرانس از اهمیت خاصی برخوردار است. این کنفرانس دو روز گذشته (30 مهر) در سطح کارشناسان برگزار شد.

لازم به ذکر است که وزیران کشورهای همسایه عراق سال گذشته در کویت کنفرانس برگزار و بر ضرورت مقابله با خشونت و تروریسم و حفظ وحدت عراق تاکید کردند.

نخستین کنفرانس وزیران کشورهای همسایه عراق به ابتکار ایران در آذرماه سال 83 در تهران برگزار شد و پس از آن ترکیه، عربستان و کویت به ترتیب میزبان این کنفرانس ها بودند.

