برنامه پنجم با نگاه به برنامه های قبل تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده در جلسه اتاق فکر استان افزود: در تدوین این برنامه باید نقاط ضعف و قوت برنامه های قبل بررسی و با توجه به آن برنامه جدید تدوین شود.

وی اظهار داشت: از این رو برای بررسی برنامه پنجم توسعه کشور باید کارگروه های استانی تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی نظراتشان را برای برنامه پنجم توسعه کشور ارائه دهند و افرادی با ادبیات مشخص در این کارگروهها حضور یابند.

استاندار گلستان بیان داشت: اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع نیازهای جوانان نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج از جمله محورهای برنامه پنج ساله توسعه کشور است.

محمودزاده اضافه کرد: تحول سازمانی و اصلاحی روندهای اجرایی، پیشرفت علمی و فرهنگی کشور در تمام زمینه‌ها و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای قانون اساسی از دیگر محورهای این برنامه اساسی است.

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وی یادآورشد: همکاری و تعامل همه دستگاههای اجرایی استان برای تدوین این برنامه راهبردی ضرورت دارد.