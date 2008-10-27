بسیاری از مسئولان از ظرفیتهای منطقه اقتصادی پیام اطلاع ندارند

محمد علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اغلب امتیازاتی که در سایر مناطق ویژه اقتصادی ارائه می شود از جمله قانون ارزش افزوده و نیز معافیتهای وارداتی و صادراتی، در منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز می تواند ارائه شود که این امر، پتانسیلهای زیادی را برای این منطقه فراهم کرده است.

وی با اشاره به فرودگاه بین المللی اختصاصی به عنوان ظرفیت دیگر منطقه ویژه اقتصادی پیام اظهار داشت: وجود فرودگاه بین المللی اختصاصی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، باعث می شود قیمت تمام شده کالا یا هزینه سرمایه گذاری اولیه برای تولید کالا نسبت به سایر مناطق فاقد فرودگاه اختصاصی کمتر شود که این امر از نظر اقتصادی، اهمیت زیادی دارد.

این مسئول افزود: صرف نظر از این مسئله، وجود فرودگاه بین المللی اختصاصی باعث می شود منطقه ویژه اقتصادی پیام به همه نقاط دنیا دسترسی سریع و آسان داشته باشد که به دنبال این امر، سرعت عمل در امور مربوطه افزایش می یابد.

محبی از نزدیکی به تهران به عنوان دیگر مزیت منطقه ویژه اقتصادی پیام نام برد و گفت: بخش عمده سرمایه داران و سرمایه گذاران در شهرهای بزرگ به خصوص تهران ساکن هستند که نزدیکی منطقه ویژه پیام به تهران از نظر اقتصادی برای این سرمایه داران و سرمایه داران بسیار سودمند است.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام خاطرنشان کرد: انتظار می رود مسئولین از قابلیتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام اطلاع کافی داشته باشند و به این قابلیتها بها دهند، زیرا بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی کشور، همه این قابلیتها را یکجا ندارند.