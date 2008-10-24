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۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

در آستانه شهادت امام صادق(ع)،

دانشنامه امام صادق(ع) بر روی اینترنت قرار گرفت

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام شهادت امام صادق(ع) دانشنامه این امام همام در شبکه جهانی اینترنت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دانشنامه از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و با هدف جمع آوری اطلاعات و ویژگیهای شخصیتی امام صادق (ع) همچنین به منظور تسهیل در امر تحقیق پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی طراحی شده است.

این دانشنامه با محتوای 150 مطلب در قالب 11 نمایه اصلی شامل گزیده کتاب، چکیده مقالات و پرسش و پاسخ است.

در این دانشنامه مطالبی چون شناسنامه امام، دوره امامت، شهادت امام، اخلاق و فضائل امام، آثار و آموزه های علمی، مذهب جعفری و تاثیر پذیری از امام، شاگردان و یاران امام، سیره امام، امام در آینه شعر، امام از دید اندیشمندان و امام در آینه کتب و مقالات مطرح شده است.

علاقه مندان می توانند این دانشنامه را در آدرس اینترنتی www.hawzah.net مشاهده کنند.

کد مطلب 770570

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