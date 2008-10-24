دانشنامه امام صادق(ع) بر روی اینترنت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دانشنامه از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و با هدف جمع آوری اطلاعات و ویژگیهای شخصیتی امام صادق (ع) همچنین به منظور تسهیل در امر تحقیق پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی طراحی شده است.



این دانشنامه با محتوای 150 مطلب در قالب 11 نمایه اصلی شامل گزیده کتاب، چکیده مقالات و پرسش و پاسخ است.



در این دانشنامه مطالبی چون شناسنامه امام، دوره امامت، شهادت امام، اخلاق و فضائل امام، آثار و آموزه های علمی، مذهب جعفری و تاثیر پذیری از امام، شاگردان و یاران امام، سیره امام، امام در آینه شعر، امام از دید اندیشمندان و امام در آینه کتب و مقالات مطرح شده است.

علاقه مندان می توانند این دانشنامه را در آدرس اینترنتی www.hawzah.net مشاهده کنند.