پنج میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی گلستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضان زینلی درجلسه اعضای کانونهای بازنشسگان استان اظهار داشت: از این شمار حدود دو میلیون نفربه صورت رایگان از خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان استفاده می کنند.

وی، داشتن شناسنامه سلامتی را برای هر فرد ضروری دانست و افزود: همراه داشتن این شناسنامه برای هر فرد به ویژه در سنین بالا الزامی است و می‌ تواند فرد را از خطرات احتمالی نجات دهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین این شناسنامه در مواقع لزوم به پزشک در درمان فرد کمک می کند.

به گفته زینلی، طرح ارتقا کیفیت خدمات درمان سرپایی، طرحی است که‌علاوه بر ارتقا فرآیند درمان، موجب افزایش رضایت مندی، کاهش مراجعات و تسریع در بهبودی بیماران می‌شود.

مدیردرمان تامین اجتماعی گلستان یادآور شد: تمام تلاش کارکنان درمانی استان در راستای حل مشکلات درمانی بیمه‌شدگان به ویژه بازنشستگان است تا خدمات قابل توجهی را ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه شناسنامه‌ های سلامتی تدوین شده توسط این مدیریت به همراه بروشورهای ‪ ۳۰‬ گانه آشنایی با بیماریهای شایع بین حضار توزیع شد.

دو بیمارستان، چهاردرمانگاه و یک کلینک تامین اجتماعی در گلستان فعالیت دارد.