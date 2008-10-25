ارائه 150 هزار نظر از سراسر دنیا برای تغییر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل در ماه گذشته و همزمان با دهمین سالگرد تاسیس خود به برگزاری مسابقه ای مبنی بر انتخاب ایده های برتر برای تغییر شرایط جهان اقدام کرد که 10^100 نام داشته و برندگان آن 10 میلیون دلار را به عنوان جایزه به خود اختصاص خواهند داد.

مهلت نهایی ارسال نظریات افراد تا دوشنبه هفته جاری بوده و بر اساس آمار گوگل تا به حال بالغ بر 150 هزار نظر به صورت آنلاین به سایت رسمی این رقابت ارسال شده است.

مسئولان این شرکت در مرحله بعدی به تفکیک نظریات که در 25 زبان مختلف ارسال شده است، پرداخته و از میان آنها 100 ایده را تا ماه ژانویه انتخاب خواهند کرد.

به گفته یکی از مسئولان گوگل، تعداد ایده های ارسال شده بیشتر از حد انتظار بوده و میزان ابتکار و نبوغ به کار گرفته شده در آنها که در تمامی زمینه ها از جمله بهداشت، انرژی، تحصیلات و محیط زیست ارائه شده اند، تحسین بر انگیز است.

گوگل این برنامه را در 24 سپتامبر و به منظور بزرگداشت دهمین سالگرد تاسیس این شرکت آغاز کرده و هدف از آن را جمع آوری و پشتیبانی مالی از ایده هایی عنوان کرد که در آینده می تواند در بهبود زندگی مردم زمین تاثیر گذار باشد.

در طی ماه گذشته از سایت رسمی این مسابقه جهانی بیش از 2.5 میلیون دیدار به عمل آمده و ویدیوی مربوط به آن نیز بالغ بر یک میلیون بار برای افراد پخش شده است.

بر اساس گزارش سی ان ان، اکنون بیش از 3 هزار نفر از کارمندان این شرکت در سرتاسر جهان ماموریت دارند تا با کمک گروه داوران 100 ایده برتر را از میان 150 هزار ایده دریافت شده انتخاب کرده و راهی مرحله بعد کنند.

این ایده ها بر اساس ارزش، ژرفای مفهومی آنها، قابلیت اجرایی،تاثیر گذاری و دیرپایی آنها داوری شده و برترین های آنها انتخاب خواهند شد.

همچنین مراسم اعطای جوایز به برندگان نهایی در ماه می برگزار شده و در صورت انتخاب شدن 5 نفر توسط هیات داوران، هر یک از آنها مبلغ 2 میلیون دلار را دریافت خواهند کرد.