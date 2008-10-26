اعتقاد به طرح جامع کمیته ملی المپیک دارم/ توسعه پایدار با برنامه محوری

مهرزاد حمیدی رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک و کاندیدای دبیرکلی کمیته ملی المپیک با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : تا زمانی که برنامه محوری در ورزش مورد توجه قرار نگیرد و تفکر استراتژیک برمدیریت ورزش کشوراعمال نشود، رشد و پیشرفت لازم در ورزش قهرمانی ایجاد نخواهد شد.

حمیدی اضافه کرد : توجه صرف به نتیجه گرایی و اداره سلیقه ای ورزش جریانی است که ورزش کشور باید از آن فاصله بگیرد و درعوض برنامه محوری و مدیریت استراتژیک در تمامی سطوح ورزش جایگزین شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح جامع کمیته ملی المپیک یکی از برنامه های راهبردی برای برون رفت از مشکلات موجود در بخش ورزش قهرمانی خواهد بود، تصریح کرد: این برنامه متقن با چشم انداز 8 ساله و متدلوژی دقیق در تمامی بخش ها به تقسیم کار ملی پرداخته و وظایف سازمان، فدراسیونها و باشگاهها بطور کامل دو شفاف در آن مشخص شده است و اعتقاد دارم با اجرای این طرح می توانیم به توسعه و پیشرفت پایدار در ورزش کشور دست یابیم.

رئیس آکادمی کمیته ملی المپیک یادآور شد: نشانه هایی از حرکت برنامه ای در دوره گذشته کمیته ملی المپیک آغاز شده است ولی این حرکت با برنامه های جدید نیاز به تقویت بیشتر دارد.

حمیدی با تاکید بر اینکه "حضورمدعیانه درصحنه ورزش دنیا جز با کار برنامه ای امکان پذیرنخواهد بود" اظهار داشت : امروز اگر می خواهیم در ورزش قهرمانی دنیا صاحب جایگاه و موقعیت ویژه ای باشیم این هدف جز با اجرای یک برنامه نظری و فکری که بر اساس مقضیات ورزش کشورتدوین شده باشد، امکان پذیر نیست و کمیته ملی المپیک در رویکرد آینده خود گریزی از این واقعیت نخواهد داشت.

وی با اشاره به موقعیت گذشته و کنونی ورزش استرالیا خاطرنشان کرد: این کشور در المپیک مونیخ جایگاهی همسطح موقعیت فعلی ورزش ایران را داشت ولی امروز استرالیا یکی از 5 قدرت اول المپیک دنیاست که می توان با مطالعه ساختارکمیته ملی المپیک این کشور و برنامه های اجرا شده در طول سالهای اخیر به دستاوردهای مدیریتی و برنامه ای خاصی دست یافت تا بتوان ورزش کشور را در مسیر توسعه پایدار پیش برد.

نامزد پست دبیرکلی کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از سخنان خود درباره شانس انتخاب خود در این مسئولیت تصریح کرد : بنده با برنامه ای جامع و کامل وارد صحنه انتخابات شده ام و اعتقاد دارم با اجرای این برنامه که حاصل حضور 25 ساله ام در ورزش کشور است می توان در بخش قهرمانی به توفیقات مورد انتظار و متناسب با داشته های ورزش کشور دست یافت و به همین جهت تنها به دلیل احساس تکلیفی که داشتم وارد صحنه شدم و به اینکه در روز انتخابات چه نتیجه ای حاصل خواهد شد، فکر نکرده ام.

وی درخصوص احتمال کناره گیری خود از این پست درآخرین لحظه اظهار داشت: تاکنون چنین تصمیم ندارم حتی اگر نتوانم رای چندانی از اعضای مجمع را به خودم اختصاص دهم.