کتاب استفتائات ورزشی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سرهنگ پاسدار سیدمحمد نقوی الحسینی در حاشیه همایش طرح بصیرت پایگاههای بسیج سازمان تربیت بدنی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: نقد و بررسی و تحلیل محتوایی، عرفانهای کاذب، عرفانهای ناب و تقویت بنیه اعتقادی از اهداف این همایش است.

فرمانده مرکزمقاومت بسیج سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: مسئولان پایگاههای بسیج تربیت بدنی دراین طرح نیز با جریانهای فکری با محوریت وهابیت آشنا می شوند.

وی اظهارداشت: این همایش در راستای حفظ انسجام سیاسی و عقیدتی کارکنان بسیجی سازمان تربیت بدنی برگزار شده است.

سرهنگ پاسدار سیدمحمد نقوی الحسینی از انتشار کتاب استفتائات ورزشی خبر داد.

وی افزود: با توجه به نیاز روز ورزشکاران و قهرمانان ورزشی به خصوص در زمان اعزام یا وارد آمدن آسیبهای جسمانی، سئوالات شرعی زیادی مطرح می شد.

نقوی الحسینی تصریح کرد: با جمع آوری این پرسشها و دریافت پاسخهای مناسب و جامع از مراجع تقلید، کتاب مفیدی توسط حجت الاسلام محمدحسین مهرآیین تالیف شد که در دو ماه آینده در اختیار جامعه ورزشی کشور قرار می گیرد.

80 درصد کارکنان سازمان تربیت بدنی بسیجی هستند.