طرح تحول اقتصادی رژیم درمانی برای اقتصاد ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شمس الدین حسینی شامگاه گذشته در جلسه شورای اداری استان در استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: یکی از اصول اساسی اصل 44 قانون اساسی این است که سه نهاد دولت، بخش خصوصی و تعاونی هر سه در مالکیت نقش داشته باشند.

وزیرامور اقتصاد و دارایی افزود: اگر تا به امروز بخش عمده وظایف و امور بر عهده دولت بوده و اندکی از آن برعهده تعاونی و بخش خصوصی بوده است حال باید این نگرش را تغییردهیم.

وی تصریح کرد: اگر تا امروز دغدغه هر دستگاهی گرفتن بودجه بیشتر برای دستگاه مربوط به خود بوده امروز باید اموری که توسط دولت انجام گرفته به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار شود و بودجه آن توسط این دو بخش تامین شود.

حسینی عنوان کرد: در آینده نزدیک امید است شاهد فعالیتهای این سه بخش با یکدیگر در سطح کشور باشیم تا روند پیشرفت اقتصادی آنچه را که تا کنون وجود نداشته در خود پرورش دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: کشور در بهره وری استفاده از منابع دچار کاستی شده در صورتی که بهره وری بسیار قوی است اما از پتانسیلهای موجود به خوبی استفاده نمی شود.

وی تصریح کرد: حدود 30 درصد درآمد ملی به 30 درصد کشور تعلق می گیرد، به عبارتی 21 درصد منابع یارانه ای ما در اختیار سه دهک بالای برخوردار جامعه است.

حسینی افزود: توسعه نیافتگی یعنی تلاش زیاد و نتیجه کم و اگر قرار باشد قیمت عاملهای انرژی را درست نکنیم شاهد اتلاف آن خواهیم بود.

وی اذعان داشت: مدیران نهادها در شهرها و سطح کشور باید به این اندیشه باشند که در جهت افزایش بهره وری حرکت کنند و این نوع سیاستگذاری در جهت تامین اقتصاد کشور است.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: گردش پول در بدنه اقتصاد مانند گردش خون در بدن انسان است، خون آلوده در بدن مشکل ایجاد می کند و در اقتصاد نیز پول کثیف باعث خلل خواهد شد.

وی گفت: گردش پول چون در جامعه باید مانند گردش خون در بدن انسان منظم صورت گیرد، برای هر یک از تحولات اقتصادی مبانی و تجدید نظرهایی قوی وجود دارد.

وی با اشاره به سهام عدالت خاطرنشان کرد: سهام عدالت از جمله کارهایی بود که در دولت نهم صورت گرفت و زحمات زیادی برای آن انجام شد و حدود 42 هزار و 500 نفر تاکنون برای این طرح شناسایی شده و 16 هزار نفر نیز برگه سهام را دریافت کرده اند.

وی در پایان گفت: برای 5/19 میلیون نفر خانوار نیز دستورالعمل هایی در حال اقدام است و این موضوع در سطح ملی و استانی در حال بررسی است.