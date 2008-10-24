سمینار خصوصی سازی و بازار سرمایه در ایران در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رحمانی شامگاه گذشته در سمینار خصوصی سازی و بازار سرمایه در ایران در اتاق بازرگانی و صنایع معادن مشهد افزود: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 که انقلاب اقتصادی است قرار است وظایف مرتبط با کسب و کار از بخش دولتی به خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: میدان دادن به بخش خصوصی در این اصل پیامدهایی داشته که راهکارهایی نظیر تعاونی ها، حمایت ها و بررسی موضوع انحصار و سلطه بیگانگان در آن مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بورس را دارای جایگاهی در اجرای سیاست های اصل 44 دانست و اذعان داشت: فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب عموم به مشارکت، ایجاد فرصت های برابر برای همه و جلوگیری از انحصار وراثت اطلاعاتی از ویژگی هایی است که بورس در تحقق اصل مذکور دارا است.

رحمانی همچنین در خصوص مراحل واگذاری سهام در بورس تصریح کرد: آماده سازی، پذیرش عرضه ی اولیه به منظور کشف قیمت، عرضه های بلوکی و تدریجی جهت واگذاری سهام به بورس لازم است.

وی اقدامات کارگروه مالی را در کمیته عالی آماده سازی قبل از پذیرش برشمرد: آشنایی با مقررات گزارشگری بورس، بررسی ساختار مالی و لزوم افزایش سرمایه، بررسی مطالبات و موجودی ها و اطمینان از کفایت ذخایر مربوط، بررسی تعهدات و ذخایر و اطمینان از انعکاس کامل آنها در دفاتر و غیره از فعالیت های کارگروه مالی محسوب می شود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار در توضیح اقدامات کارگروه حقوقی افزود: از اقداماتی که کارگروه حقوقی موظف به انجام آن است تهیه اساسنامه ی مورد تایید بورس، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تبدیل شرکت به سهامی عام و تصویب اساسنامه، اخذ مجوز های لازم از سازمان برای ثبت شرکت سهامی عام و بازنگری در آیین نامه های استخدامی معاملات مالی و ... است.

وی خاطرنشان کرد: فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ارائه درخواست پذیرش توسط متقاضی، ارائه مدارک و مستندات، بررسی تفصیلی مدارک، تصمیم گیری در خصوص قبول یا رد پذیرش سپرده گذاری تمام سهام نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق است.

رحمانی با تاکید بر چالش های پذیرش و عرضه سهام شرکت های مشمول اصل 44 اظهار داشت: کم توجهی به آماده سازی شرکت ها، ارائه اطلاعات نادرست به بورس در خصوص عملکرد و پیش بینی، عدم پایبندی به برنامه زمان بندی و عدم استفاده از مشاوران حرفه ای، عدم عرضه سهام شرکت هایی که پس از کشف قیمت با اقبال عمومی مواجه شدند، بازاریابی و تبلیغات و غیره از پذیرش و عرضه سهام مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی در اهداف سیاستهای کلی را در چشم اندازبورس اوراق بهادار تهران گفت: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی اهداف مهم تحت پیگیری بورس است.

وی در تامین منابع جدید نقدینگی اذعان داشت: منابع جدید نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید سهام، طرح تبدیل بدهی دولت به بانک ها و بدهی های شرکتی به بدهی های بانکی حضور نهادهای ملی خارجی، حضور سرمایه گذاران خارجی، ایجاد بورس بین المللی کیش و ایجاد مرکز عالی بین المللی ایران که در زمره پروژه هایی است که دنبال می شود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: شرکت های ولتی قابل واگذاری در نیمه دوم سال 87 از وزرات امور اقتصادی و دارایی ذوب آهن اصفهان و آذربایجان، حفاری شمال، پالایش نفت بندرعباس و تبریز و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک هستند.