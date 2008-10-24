اوساسونا در اندیشه کسب اولین پیروزی/ بارسلونا و صدرنشینی 24 ساعته

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار دومین مسابقه‌ای است که "خوزه آنتونیو کاماچو" روی نیمکت اوساسونا می‌نشیند. پس از تحمل سه شکست و دستیابی به چهار تساوی، اوساسونا هنوز در حسرت پیروزی و اندیشه فرار از انتهای جدول است. این تیم در بازی فردا به کسب یک پیروزی خانگی مقابل رئال بتیس می اندشید تا خود را از جمع فانوس به دستان جدول رده بندی لالیگا نجات دهد.

در دیگر دیدار فردا تیم فوتبال بارسلونا در خانه به مصاف آلمریا می رود. شاگردان "پپ گواردیولا" با پیروزی‌های پی درپی هفته‌های اخیر به صدرجدول نزدیک شده و فقط سه امتیاز با والنسیا صدرنشین فاصله دارند. پیروزی در بازی فردا می‌تواند بارسلونا را تا پیش از برگزاری دیدارهای هشتم والنسیا، سویا و ویارئال برای یک شب صدرنشین جدول رده بندی لالیگا کند.

روز یکشنبه در ادامه دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا تیم والنسیا، صدرنشین جدول رده‌بندی رقابت‌ها در خانه رکرتیووهوئلوا مهمان است، سویا به دیدار مالاگا می رود و ویارئال از آتلتیکومادرید پذیرایی می کنند. تیم‌های رئال مادرید و آتلتیک بیلبائو نیز برگزار کننده آخرین دیدار هفته هشتم لالیگا هستند.

برنامه دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:

شنبه - 4/8/87

* اوساسونا - رئال بتیس

* بارسلونا - آلمریا

یکشنبه - 5/8/87

* نومانسیا - ریسینگ سانتاندر

* رکرتیووهوئلوا - والنسیا

* دیپورتیوولاکرونیا - اسپورتینگ گیخون

* رئال مایورکا - اسپانیول

* سویا - مالاگا

* ختافه - والادولید

* ویارئال - آتلتیکومادرید

* رئال مادرید - آتلتیک بیلبائو

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:

1- والنسیا 19 امتیاز

2- سویا 17 امتیاز، تفاضل گل 9+

3- ویارئال 17 امتیاز، تفاضل گل 6+

4- بارسلونا 16 امتیاز، تفاضل گل 12+

5- رئال مادرید 16 امتیاز، تفاضل گل 10+

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18- رکرتیوو هوئلوا 5 امتیاز

19- اوساسونا 4 امتیاز، تفاضل گل 3-

20- نومانسیا 4 امتیاز، تفاضل گل 8-