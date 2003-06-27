۶ تیر ۱۳۸۲، ۲۱:۲۴

براي نجات نقشه راه

رايس فردا وارد فلسطين اشغالي مي شود

منابع آمريكايي اعلام كردند كه مشاور امنيت ملي رييس جمهور آمريكا براي نجات نقشه راه ،فردا شنبه وارد بيت المقدس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از الجزيره، منابع آمريكايي اعلام كردند كوندوليزا رايس مشاور امنيت ملي جرج بوش رييس جمهور آمريكا ابتدا در بيت المقدس با مقامات رژيم صهيونيستي از جمله آريل شارون نخست وزير و سيلوان شالوم وزير امور خارجه اين رژيم ديدار خواهد كرد.
 رايس قرار است بعد از ديدار با مقامات رژيم اشغالگر با سفر به اريحا  با محمود عباس "ابومازن" نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين درباره پيشبرد نقشه راه بحث و تبادل نظر كند.
 گفتني است كه چند روز پيش نيز كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا كه  به فلسطين اشغالي سفر كرده بود ،نتوانست اقدامي براي نجات نقشه راه انجام دهد .
 سفر رايس در حالي صورت مي گيرد كه رژيم صهيونيستي حملات خود را عليه غير نظاميان فلسطيني تشديد كرده و در تازه ترين آن امروز جمعه با يورش به نوار غزه چهار فلسطيني را شهيد و بيش از 10 تن را زخمي كرد .
 از سوي ديگر مجلس نمايندگان آمريكا ،خاوير سولانا رييس كميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپا را به دشمني با صهيونيستها متهم كرد.
يك نظامي صهيونيست نيز در جريان تجاوز امروز ارتش اشغالگر به غزه به هلاكت رسيد.

