پروژه های مصوب در تربت حیدریه 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، مجتبی صادقیان ظهر امروز در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی از این شهرستان در جمع خبرنگاران افزود: کارخانه سیمان زاوه با ظرفیت تولید سه هزار و 500 تن کلینکر در هر روز و با استفاده از تسهیلات بانکی 397 میلیارد ریال در آستانه بهره برداری است.

وی ادامه داد: ظرفیت این کارخانه با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دوهزار نفر، در آینده به پنج هزار تن در روز افزایش خواهد یافت و تا هفت هزار تن نیز قابل افزایش است.

فرماندار تربت حیدریه از بهره برداری از کارخانه طلای زرمهر با مساحت هشت هزار مترمربع در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش 146 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 117 نفر و ظرفیت تولید عملی 500 کیلو شمش طلا با خلوص 9/99 درصد در سال، 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

صادقیان به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی عملیات اجرایی انبار مکانیزه سیلوی 40 هزار تنی اشاره کرد و افزود: این پروژه به علت تخصیص نیافتن اعتبار مناسب تا قبل از سال 84 تنها چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشت که به همت دولت نهم از سال 84 تاکنون عملیات اجرایی آن از سرعت خوبی برخوردار بوده است.

وی از بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: این پروژه با 744 تن آرماتوربندی، 17 هزار و 500 متر مربع قالب بندی و 9 هزار و 170 متر مکعب بتن ریزی در حال حاضر 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار تربت حیدریه در ادامه به پیشرفت فیزیکی 18 درصدی دانشکده فنی و مهندسی و پیشرفت 91 درصدی مجتمع فرهنگی هنری با زیربنای چهار هزار و 200 مترمربع اشاره کرد و اظهار داشت: سالن های ورزشی اختصاصی آقایان و بانوان تربت حیدریه نیز به بهره برداری رسیده است.

صادقیان گفت: مجتمع ورزشی کارگران که در سال 86 شروع شده و 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد به علت عدم تخصیص اعتبار در سال 87 در حال حاضر متوقف است.

وی همچنین از مشخص شدن زمین برای نیروگاه 100 مگاواتی تربت حیدریه خبر داد و افزود: در سفر دوم هیئت دولت به استان 140 میلیون یورو برای این پروژه در نظر گرفته اند.