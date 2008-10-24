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۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۵۹

امام جمعه کرج:

اجرای قانون کاپیتولاسیون در ایران تجاوز آمریکاییها را نمایان کرد

اجرای قانون کاپیتولاسیون در ایران تجاوز آمریکاییها را نمایان کرد

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن کازرونی با اشاره به سالگرد تصویب قانون کاپیتولاسیون در ایران گفت:اجرای قانون کاپیتولاسیون و افشاگریهای امام خمینی در ایران، خودفروختگی آمریگاییها را بیش از پیش نمایان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این شهرستان اظهار داشت: تمامی مردم وقایع چهارم آبان 43 و حوادث انقلاب را به خاطر دارند که در زمان حسنعلی منصور قرارداد کاپیتولاسیون پس از به تصویب رسیدن در مجلس و هیئت وزیران در شورای ملی نیز تصویب شد.

وی افزود: هم اکنون افراد با تفکر در قرارداد کاپیتولاسیون از فساد، خودفروختگی و تجاوز آمریکایی شگفت زده می شوند.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: زمانی که آمریکاییها کشوری را اشغال می کنند،‌ فساد و تجاوز خود را بهتر از همه می شناسند اما به حد خود قانع نیستند و خواهان تجاوز به حریم افراد و ملتها هستند آنها ملتها را تحقیر می کنند و مرزهای اخلاقی و اجتماعی را از بین می برند.

کازرونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به سالروز شهادت شهید حسین فهمیده اظهار داشت: یکی از افتخارات بزرگ کرج این است که خانه پدری و محل تحصیل وی در کرج است و هم اکنون پدر و مادر این شهید بزرگوار در این شهرستان زندگی می کنند.

امام جمعه کرج اعلام کرد: من به نوبه خودم به پدر و مادر این شهید تبریک می گویم که چنین فرزندی را تربیت کردند که او برای ملت و دین خود از جان گذشتگی کرد تا من و شما امروز در آرامش و امنیت زندگی کنیم.

وی گفت: طبق برنامه ریزیها مقرر شده امسال کنگره ملی گرامیداشت شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز در کرج برگزار شود که امید است با برگزاری این کنگره و همایشها مشعل فروزان علم  و دانش روشن بماند و مقاومت و ایثار آنها در جوانان به خصوص دانش آموزان نهادینه شود.   

کازرونی تاکید کرد: دانش آموزان به خصوص 13 ساله های جامعه امروزی باید مقاومت، از جان گذشتگی، غیرت و ایثار را از این شهیدان دانش آموز فرا گیرند تا همیشه مایه سربلندی و افتخار این مرز و بوم باشند.

کد مطلب 770817

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