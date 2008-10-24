کارگاه آموزشی جراحی لاپاراسکپی به صورت تصاویر زنده برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد کارگاه آموزشی جراحی لاپاراسکپی مشاهده و جراحی داخل شکم بدون باز کردن جدار داخل شکم ظهر امروز در حاشیه دومین روز از کنگره جامعه جراحان ایران به صورت زنده در بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد.

در این چهار عمل جراحی که به‌ صورت تصاویر زنده در بیمارستان قائم مشهد با موفقیت انجام شد، ارتباط دو طرفه بین جراح و شرکت‌کنندگان برقرار شد ودر این اعمال جراحی به ‌روش لاپاراسکپی روی چهار بیمار انجام شد.

طی این چهار عمل جراحی، یک بیمار با چاقی مرضی تحت عمل جراحی ‪ بستن و کوچک کردن معده و بیمار دیگر با آپاندیسیت حاد تحت عمل آپاندکتومی به روش لاپاراسکپی قرار گرفت.

همچنین یک بیمار با سنگ کیسه صفرا تحت عمل کله سیستکتومی یعنی برداشتن کیسه‌صفرا و بیمار چهارم با فتق کشاله ران تحت عمل ترمیم فتق به روش لاپاراسکپی قرار گرفت.

کنگره جامعه جراحان ایران با حضور حدود ‪ ۷۰۰‬جراح از سراسر کشور طی روزهای دوم تا چهارم آبان ماه در مشهد برپاست.