سفر بزرگترین هیئت پارلمانی جهانی به نوار غزه برای شکستن محاصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، دست اندرکاران "طرح اروپا برای شکستن محاصره نوار غزه" به آمادگی خود برای سازماندهی بزرگترین سفر پارلمانی به نوار غزه با مشارکت نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان ادامه می دهند.



تا کنون بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله از برخی کشورهای عربی آمادگی خود را برای مشارکت در سفر پارلمانی شکستن محاصره نوار غزه اعلام کرده اند.



"انور الغربی" رئیس جمعیت سوئیسی "حقوق برای همه" و عضو موسس طرح(برنامه) اروپا در ژنو گفت : نمایندگانی از الجزایر، کویت، یمن، اردن، سودان و دیگر کشورهای عربی، تصمیم خود را برای پیوستن به هیئت پارلمانی بین المللی که شامل نمایندگانی از کشورهای مختلف اروپایی از جمله انگلیس، ایرلند، یونان، ایتالیا، سوئیس، اسکاتلند و برخی کشورهای آسیایی و آمریکا لاتین نیز خواهد بود، اعلام کرده اند.



به گفته وی، نامه های زیادی در حمایت از این طرح دریافت شده است و نمایندگان اروپایی و عربی نیز از سفر به نوار غزه حمایت کرده اند.

پیش بینی می شود این سفر در اوایل ماه آینده میلادی(نوامبر) انجام شود.



وی درباره تدابیر ورود به نوار غزه گفت : تماسها با مصر از سوی بانیان طرح اروپایی و نمایندگان اروپا برای تسهیل ورود هیئت پارلمانی بین المللی ادامه دارد .



به گفته الغربی، این هیئت بزرگترین هیئت پارلمانی است که از نوار غزه دیدن می کند.



وی ابراز امیدواری کرد مصر به درخواستها برای باز کردن گذرگاه مرزی رفح برای ورود این هیئت به منظور مطلع شدن از اوضاع انسانی و بهداشتی نوار غزه که به سبب محاصره ظالمانه، در آستانه فاجعه قرار دارد، پاسخ مثبت دهد.

رئیس جمعیت "حقوق برای همه" خاطر نشان کرد نمایندگانی که برای سفر به غزه اعلام آمادگی کرده اند از بخشهای بهداشتی و آموزشی این منطقه برای مطلع شدن از اثرات محاصره بر بخشهای مختلف زندگی مردم فلسطین، بازدید خواهند کرد و گزارشهایی در پارلمانهای کشورهایشان درباره میزان رنج و سختی فلسطینی ها با هدف فشار بر دولتهای خود و بازخواست آنها درباره نقششان در پایان دادن به محاصره نوار غزه، منتشر خواهند کرد.

رژیم اشغالگر قدس از ژوئن 2007، نوار غزه را تحت محاصره کامل خود قرار داده و از ورود مواد غذایی، سوخت و دارو به این منطقه جلوگیری می کند؛ اخیرا بیش از 40 فعال که اکثر آنها از کشورهای غربی بودند به وسیله دو فروند کشتی از قبرس در تلاش برای شکستن محاصره نوار غزه به این منطقه سفر کردند.