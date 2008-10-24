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۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

هفته نهم لیگ برتر/

همه در انتظار بازی چلسی - لیورپول

همه در انتظار بازی چلسی - لیورپول

هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان در حالی از فردا (شنبه) با برگزاری چهار دیدار آغاز می شود که همه در انتظار بازی حساس هفته بین دو تیم صدرنشین چلسی و لیورپول هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو تیم که با امتیازی برابر (20 امتیاز) و تنها به حکم تفاضل گل رده‌های اول و دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر را در اختیار دارند، در حساس‌ترین بازی هفته یا شاید نیم فصل اول لیگ انگلستان روز یکشنبه در ورزشگاه استامفوردبریچ شهر لندن به دیدار هم می روند.

فردا نیز تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه گودیسون پارک شهر لیورپول به دیدار اورتون می رود. شاگردان آلکس فرگوسن که ناکامی‌های ابتدای فصل را با نتایج خوب دیدارهای چند هفته گذشته به فراموش سپرده اند می تواند به پیروزی مقابل تیم هشت امتیازی و رده شانزدهمی اورتون خوش‌بین باشند.

برنامه دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر است:
شنبه - 4/8/87
* اورتون - منچستریونایتد
* ساندرلند - نیوکاسل
* وست برومویچ - هال سیتی
* بلکبرن - میدلزبورو
یکشنبه - 5/8/87
* چلسی - لیورپول
* منچسترسیتی - بولتون
* تاتنهام - بولتون
* ویگان آتلتیک - آستون ویلا
* وستهام - آرسنال
* پورتسموث - فولهام

جدول رده‌بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر است :
1- چلسی 20 امتیاز، تفاضل گل 16+
2- لیورپول 20 امتیاز، تفاضل گل 7+
3- هال سیتی 17 امتیاز
4- آرسنال 16 امتیاز
5- منچستریونایتد 14 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- استوک سیتی 7 امتیاز
19- نیوکاسل 5 امتیاز
20- تاتنهام 2 امتیاز

کد مطلب 770853

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