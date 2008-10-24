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۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۸

هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ فرانسه از فردا آغاز می شود

هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ فرانسه از فردا آغاز می شود

هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه از فردا (شنبه) با برگزاری هفت بازی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه به شرح زیر است:
شنبه - 4/8/87
* لیل - کان
* رن - لومان
* لوهاور - والنسین
* نیس - بوردو
* لوران - نانت
* اوسر - لیون
* تولوز - موناکو
یکشنبه - 5/8/87
* سنت اتین - گرنوبل
* نانسی - سوشو
* مارسی - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه به شرح زیر است:
1- لیون 20 امتیاز
2- مارسی 19 امتیاز
3- لومان 17 امتیاز، تفاضل گل 7+
4- بوردو 17 امتیاز، تفاضل گل 4+
------------------------------
18- لوران 6 امتیاز
19- سوشو 5 امتیاز، تفاضل گل 4-
20- لوهاور 5 امتیاز، تفاضل گل 7-

کد مطلب 770854

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