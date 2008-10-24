هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ فرانسه از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه به شرح زیر است:

شنبه - 4/8/87

* لیل - کان

* رن - لومان

* لوهاور - والنسین

* نیس - بوردو

* لوران - نانت

* اوسر - لیون

* تولوز - موناکو

یکشنبه - 5/8/87

* سنت اتین - گرنوبل

* نانسی - سوشو

* مارسی - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه به شرح زیر است:

1- لیون 20 امتیاز

2- مارسی 19 امتیاز

3- لومان 17 امتیاز، تفاضل گل 7+

4- بوردو 17 امتیاز، تفاضل گل 4+

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18- لوران 6 امتیاز

19- سوشو 5 امتیاز، تفاضل گل 4-

20- لوهاور 5 امتیاز، تفاضل گل 7-