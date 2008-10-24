هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ فرانسه از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاههای فرانسه به شرح زیر است:
شنبه - 4/8/87
* لیل - کان
* رن - لومان
* لوهاور - والنسین
* نیس - بوردو
* لوران - نانت
* اوسر - لیون
* تولوز - موناکو
یکشنبه - 5/8/87
* سنت اتین - گرنوبل
* نانسی - سوشو
* مارسی - پاریسن ژرمن
جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاههای فرانسه به شرح زیر است:
1- لیون 20 امتیاز
2- مارسی 19 امتیاز
3- لومان 17 امتیاز، تفاضل گل 7+
4- بوردو 17 امتیاز، تفاضل گل 4+
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18- لوران 6 امتیاز
19- سوشو 5 امتیاز، تفاضل گل 4-
20- لوهاور 5 امتیاز، تفاضل گل 7-
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