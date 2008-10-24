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۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

چهارمین جشنواره قصه‌گویی منطقه جنوب کشور پایان یافت

یاسوج - خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره قصه‌گویی منطقه جنوب کشور در یاسوج بعدازظهر امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: نعیم اسدی از هرمزگان با قصه "بی ‌بی شهربانو"، فروغ افشاریان از خوزستان با قصه "اصحاب شنبه"، کلثوم صداقتی ‌نیا از کهگیلویه و بویراحمد با قصه "متتی"، ندا فرساتی ازخوزستان با قصه "صبر ایوب"، مژگان کاووسی از چهارمحال و بختیاری با قصه "ماهرخ" و ملیحه کرمی از بوشهر با قصه "آخرین دیدار" رتبه‌های برتر این جشنواره را کسب کردند..

هانی حسینی افزود: همچنین زرین کشاورز از کهگیلویه و بویراحمد با قصه "پدری که پسر نداشت" در بخش آزاد به جمع برگزیدگان پیوست.

وی بیان داشت: قصه‌ "آینه" نوشته مرضیه دقایقی از خوزستان و قصه "افسانه شهر من" نوشته مونا سبحانی از استان خوزستان نیز جز برترینهای بخشهای دیگر این جشنواره شناخته شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برگزیدگان این جشنواره به جشنواره سراسری قصه گویی که همزمان با شب یلدا در اصفهان برگزار می شود، راه می یابند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را احیا فرهنگ قصه ‌گویی در جامعه و تبیین نقش قصه گویی در رشد فکری و روحی کودکان اعلام کرد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: این جشنواره که چهارمین جشنواره قصه‌گویی کودکان منطقه جنوب کشور است با حضور استانهای فارس، خوزستان، بوشهر، چهارمحال وبختیاری، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به مدت سه روز در یاسوج برگزار شد.

کد مطلب 770856

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