قرنها طول خواهد کشید محیط زیست عراق به حالت عادی برگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نرمین عثمان" در گفتگو با رویترز گفت : جنگ(آمریکا) علیه عراق فقط به کشته شدن عراقی ها نینجامید، بلکه محیط زیست عراق را هم از بین برد.

وی ادامه داد: جنگ شالوده محیطی، اقتصادی و اجتماعی عراق را تغییر داده و قرنها طول خواهد کشید تا آثار جنگ از بین برود.

وزیر محیط زیست عراق، رواج بسیاری از بیماری های سرطانی و عفونی را ناشی از آلودگی های ناشی از جنگ اعلام کرد.

رویترز در ادامه در تحلیل سخنان وزیر محیط زیست عراق آورد: مدتها پس از آغاز جنگ عراق در حالی که تداوم خشونتها هر روز قربانی می گیرد، محیط زیست آلوده این کشور هم به مرگ هزاران غیرنظامی عراقی منجر شده است.

رویترز اضافه کرد: در حالی که جنگلها و نخلستانهای شمال عراق به خاطر یافتن مخفیگاه های شورشیان از بین رفته اند؛ آلوده شدن خاک و آب عراق به خاطر فضولات ناشی از کارخانه های مخروبه این کشور ادامه دارد.

این رسانه غربی با هشدار درباره رخ دادن یک فاجعه انسانی در عراق ادامه داد: آب عراق در بسیاری از مناطق به فاضلاب آلوده شده و زمین این کشور در بسیاری از مناطق هنوز پر از مین و بمبهای عمل نکرده و فضولات شیمیایی است.

شایان ذکر است بسیاری از گروههای حقوق بشر و پزشکان ارتش آمریکا در عراق بر استفاده ارتش ایالات متحده از اورانیوم ضعیف شده در جنگ عراق صحه گذاشته اند.