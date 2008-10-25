  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۵۷

برای حل مشکلات مختلف نسخه های قرآنی پیچیده شود

برای حل مشکلات مختلف نسخه های قرآنی پیچیده شود

مشهد - خبر گزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز کشور در مشهد گفت: یکی از تنگناهای مهم جامعه اسلامی آن است که نسخه لازم از آیات قرآن مجید برای رفع مشکلات مختلف پیچیده نمی شود.

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، حجت‌الاسلام محسن قرائتی عصر روز گذشته در همایش یک روزه همسرداری از دیدگاه قرآن در جمع طلاب خواهر حوزه‌های علمیه مشهد افزود: قرآن به ابعاد مختلف زندگی بشر توجه دارد و برای امور مختلف توصیه های کارشناسی نموده اما متاسفانه عادت نکرده ایم که از نسخه های قرآنی بهره بگیریم   

وی تاکید کرد: باید محور اصلی زندگی در ابعاد مختلف تاسی به آیات پر بار قرآن کریم باشد و روحانیون طرح موضوعات مرتبط با روشهای زندگی صحیح را با تاسی از آیات قرآن پربارتر و جدی تر در دستور کار قرار دهند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تصریح کرد : محور اصلی در حوزه‌های علمیه باید قرآن و تاسی بیش از پیش به آیات این کتاب مبین باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تاکید کرد: زنها و مادران نقش مهم و اساسی در تربیت فرزندان دارند و در این زمینه از جایگاه خاصی نسبت به مردان برخوردارند و باید حساسیت خاصی در تربیت فرزندان داشته یاشند و  عمل به دستورات قرآن در این موارد نزدیکترین راه برای رسیدن به رستگاری است.

کد مطلب 770889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها