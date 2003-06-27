۶ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۴۹

براي ديدار با مقامات كشورمان

وزير امور خارجه تونس امروز وارد تهران مي شود

وزير امور خارجه تونس قبل‎ از عزيمت‎ بـه‎ تهـران بـر عـزم‎ كشورش بر‎ گسترش‎ هرچه‎ بيشتر مناسبـات‎ دوجانبه‎ تاكيد كرد.

حبيب بن يحيي وزير امور خارجه‎‎ تونس  در صدر هيات‎ بلندپايه‎ سياسي‎ و اقتصادي‎‎ بـراي شركت‎‎ در نشست كميسيون‎‎ عالي‎ مشترك‎ دو كشور جمهوري اسلامي ايران وتونس تا ساعاتي ديگر وارد تهران مي شود .
به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، وزير امور خارجه تونس قبل‎ از عزيمت‎ بـه‎ تهـران بـر عـزم‎ كشورش بر‎ گسترش‎ هرچه‎ بيشتر مناسبـات‎ دوجانبه‎ تاكيد كرد.
نشست‎ دو روزه‎ كميسيون‎‎ مشترك‎ ايران و تونس‎ فردا  شنبه‎‎‎ در تهران‎‎ به رياست‎ وزيران خارجـه دو كشور آغاز مي‎شود. .
لازم به ذكر است كه حجم‎ مبادلات‎ ايران‎ و تونس‎ در سال‎ گذشته‎‎ به 50 ميليـون‎ دلار رسيـد كـه‎‎‎ بـا تـوجـه بـه توافقنامه‎هاي‎‎‎‎ تجاري ، برقراري خط اعتبـاري بانكي‎ و همچنين‎ زمينه‎هاي‎‎ مناسب‎ هـمكـاري، اين‎‎ ميزان افزايش‎ خواهد يافت . 

