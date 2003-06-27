وزير امور خارجه تونس امروز وارد تهران مي شود

حبيب بن يحيي وزير امور خارجه تونس در صدر هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي بـراي شركت در نشست كميسيون عالي مشترك دو كشور جمهوري اسلامي ايران وتونس تا ساعاتي ديگر وارد تهران مي شود .
به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، وزير امور خارجه تونس قبل از عزيمت بـه تهـران بـر عـزم كشورش بر گسترش هرچه بيشتر مناسبـات دوجانبه تاكيد كرد.
نشست دو روزه كميسيون مشترك ايران و تونس فردا شنبه در تهران به رياست وزيران خارجـه دو كشور آغاز ميشود. .
لازم به ذكر است كه حجم مبادلات ايران و تونس در سال گذشته به 50 ميليـون دلار رسيـد كـه بـا تـوجـه بـه توافقنامههاي تجاري ، برقراري خط اعتبـاري بانكي و همچنين زمينههاي مناسب هـمكـاري، اين ميزان افزايش خواهد يافت .
