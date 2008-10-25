مردم تصمیم من را برای انتخابات آتی با بزرگواری خواهند پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی در دیدار با نخبگان و فعالان اجتماعی سیاسی استان فارس، تصریح کرد: افتخار انقلاب این بود که پیشنهاد جمهوی اسلامی را داد وحاصل کار حاکمیت ،اقتدار و آزادی مردم بود؛ بنا براین خط قرمز ما جمهوری اسلامی وحقوق و حرمت و اهتمام به خواست مردم است.

رئیس بنیاد باران درادامه با اشاره به تدوین چشم اندار بیست ساله کشور گفت: زمینه هایی که با تلاش بسیار برای رفع مشکلات برنامه ریزی شد و تامین نظررهبری به عنوان نقشه راه جامعه و نظام تعیین شد.

وی درادامه افزود: بنده در چند سال آخر دولت تکیه می کردم که ایران هم به لحاظ زیرساختها و هم ظرفیت ها و در اثربرنامه ریزی که شده است آمادگی جهش بزرگ را دارد که این جهش هم شروع شد و برنامه چهارم توسعه بر همین اساس ریخته شد و زمینه ای بود که ما بتوانیم برای 20 سال آینده جایگاه ایران را در منطقه و جهان مشخص کنیم ولی مطمئنا امروز دراین مسیر حرکت نکرده ایم.

وی تاکید کرد: مگر می شود در جامعه ای پیشرفت داشت ولی تولید نداشت! سرمایه گذاری نداشت و زمینه برای ورود امکاناتی که در خارج است باحفظ مصالح کشور نداشت!همه برنامه ریزی ها باید مبتنی بر چشم انداز بیست ساله باشد.

سید محمد خاتمی گفت: چنانکه عزیزان گفتند رقابت شرط پیشرفت است، البته باید زمینه و شرایط رقابت هم فراهم شود.چه زمینه ای برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شده است؟چقدر زمینه برای رقابت های علمی و فرهنگی در جامعه فراهم شده است؟ باید بررسی کرد چقدر در این مسیرها حرکت شده است و ما معتقدیم که در دوره مسئولیت با وجود موانع و مشکلات زمینه های زیادی فراهم کردیم.

وی با اشاره به اهمیت رقابت برای پیشرفت در عرصه انتخابات نیزخاطر نشان کرد: رقابت در انتخابات به کمیت نیست بلکه کیفیت در آن بسیار مهم است؛ رقابت در این است که افراد با گرایش های مختلفی که دارند همین اندازه که در چارچوب قانون اساسی می توانند کار کنند بتوانند بیایند و مردم با دست باز انتخاب کنند نه اینکه فقط کسانی بیایند که سلایق خاص دارند و بدتر اینکه کسانی سلایق مخالف خود را با عناوین "خلاف شرع و قانون" از عرصه بیرون کنند. این حق کسی نیست که نظر خود را بر جامعه تحمیل کند و از امکانات کشوربرای بستن راه به روی رقیب استفاده کند .

رئیس بنیاد باران گفت: اگر پیشرفت،مبارزه با فقر وفساد و رفع تبعیض را می خواهیم بستر و راه مهم این است که مردم سالاری در کشور باشد و این مساله در متن آگاهی مردم وجود داشته باشد. بنده دیدگاههایی را مطرح کرده ام و شعارهای اقتصادی ما نهفته در شعارهای اجتماعی-سیاسی ما بود الان هم همینطور است.

خاتمی گفت : امروز اگر کسانی باشند که متوجه نباشند جهت فکری خواست جامعه ما چیست خیلی دچار خسارت می شویم. اگر نگذاریم آن جهت و سلیقه بیاید، مردم خواستشان از بین نمی رود بلکه از نظام ودولت فاصله می گیرند که در آن صورت دیگرهیچ چیز نداریم؛ چون بزرگترین سرمایه انقلاب و نظام ما اعتماد متقابل حکوت و مردم است و برای این امر باید زمینه ای فراهم شود تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر به کسانی که اعتماد و علاقه دارند رای بدهند و بعد هم در خدمت تحقق برنامه هایی باشند که مورد تایید مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد : عدالت در جامعه فقیر عبارتست از اقتصاد صدقه ای که چیزی جز بریدن امید به آینده و نیز بسط فقر به صورت مساوی نیست. تازه بدتر اینکه در همین زمینه هم فقط شعار داده شود و عمل چیز دیگر باشد.

خاتمی خاطرنشان کرد: هنر این است که بخش خصوصی را تقویت و به او اعتماد شود و مجریان هنر توانایی و برنامه ریزی علمی داشته باشند و امکانات را طوری فراهم کنند که فقر را از بین ببرد ، اتفاقا اصلاحات هم همین را می خواست و کاملا پایبند به معیارهای دینی و انقلابی است.

وی تاکید کرد: اگر دین را به گونه ای که امام خمینی (ره) می گفت و در قانون اساسی ما آمده و حد و حدود قدرت و جایگاه مردم را معین کرده، پیاده کنیم به تقویت دین و دینداری کمک کرده ایم.

خاتمی افزود: اگر ما به خاطر اشتباهات و یا دلایل دیگر تهدیدهای جامعه را زیاد کردیم و مشکلات برای جامعه زیاد شد و نقص ها و کمبودهای خودمان را به دین نسبت دادیم و بگوییم آنچه ما می کنیم و می گوییم این عین دین است ؛ این کار خدمت به دین نیست! آن کس که می گوید من می خواهم تهدیدها را از کشور رفع کنم، از فرصت ها استفاده کنم و زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم بیاورم چون معتقد به آرمانهای انقلاب هستم، اوست که خدمت به انقلاب می کند؛ علما و جامعه دینی هم باید این را بدانند.

وی افزود: اینطور نباشد که هر کس از دین دم می زند نتیجه کارش فقر،عقب ماندگی و افزایش مشکلات و خطرات باشد و بعد کسانی که برای پیشرفت و اعتلاء کشور برنامه دارند متهم به بی دینی شوند ، آیا این خدمت به دین است؟

خاتمی اظهارداشت: بنده انسان کوچکی هستم که هرجا باشم در خدمت آنچه به آن اعتقاد دارم و معتقدم مصلحت انقلاب،اسلام ،نظام و مردم است خواهم بود، هیچ چشمی به قدرت ندارم. ما معتقد نیستیم به هر قیمتی باشد باید به قدرت رسید.

رئیس موسسه گفتگوی تمدن ها با اشاره به انتخابات آتی و تقاضاهای هوادارانش برای حضور وی در انتخابات گفت: اینکه در انتخابات آینده چه خواهد شد؛ اجازه دهید بیشترفکر کنیم و تصمیم بگیریم ، امیدواریم قبل از هر چیزی بتوانیم در مقابل خداوند پاسخگو باشیم. حتما هر تصمیمی که داشته باشیم با مردم در میان خواهیم گذاشت؛ آگاهی و شعور مردم هم در حدی است که با همه بزرگواری از این فرزند کوچک خود خواهند پذیرفت.

پیش از سخنان سید محمد خاتمی نمایندگان اقشار مختلف مردم استان فارس مطالبی را درباره انتظارات و دیدگاه های خود مطرح کردند.