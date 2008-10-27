اخذ بهره مالکانه از معادن دیگر مطرح نیست / فولادی ها به دنبال افزایش قیمت نباشند

احمد هراتی نیک در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ بهره مالکانه از معادن در سال آینده افزایش می یابد؟ گفت: اخذ بهره مالکانه از معادن فعلا دیگر مطرح نیست.

وی افزود: فعلا امسال چیزی به نام بهره مالکانه نداریم، یک حقوق دولتی است که به دولت پرداخت می شود که ربطی به ایمیدور ندارد.

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: با توجه به کاهش قیمت فولاد به خصوص قیمت شمش فولاد و سنگ آهن در چند ماهه اخیر قیمت فولاد، ما هم به شرکتهای فولادی توصیه کردیم با شرکتهای سنگ معدنی هم به توافق برسند و زیاد به دنبال افزایش قیمت نباشند.

هراتی نیک گفت: سال آینده اگر رشدی در قیمت سنگ آهن داشته باشیم، با سنگ آهنی ها و فولادی ها وارد مذاکره می شویم.

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تصریح کرد: هر دو طرف موضوع به صورت خصوصی فعالیت می کنند و هر دو از شرکتهای بورسی کشور هستند که امکان دخالت در امور آنها از سوی ایمیدرو وجود ندارد اما به هر دو مجتمع عظیم کشور فولاد مبارکه و فولاد خوزستان توصیه شده با دو قلوهای معادن سنگ آهن گل گهر و بافق به توافق برسند که افزایش قیمتی نداشته باشند.