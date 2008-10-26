دهکده باستانی و ییلاقی "زیارت" در حصار ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دهکده بکر و هدف گردشگری در 15 کیلومتری جنوب گرگان و در میان جنگلهای انبوه خزری واقع شده است.

پوشش شیروانی سقف، آبگرمهای معدنی، باقت قدیمی و سنتی، آبشارهای طبیعی، نسیم خنکی و آب و هوای پاک و عاری از دود، این دهکده را به یکی از مناطق هدف گردشگری کشور مبدل ساخته به نحوی که در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت رسیده است.

بافت این روستا دربردارنده بخشی از معماری قدیمی و سنتی منطقه شمال کشور بوده که ویژگیهای اقلیمی و فرهنگی منطقه در شکل گیری سبک آن نقش داشته است.

مجموعه ای از بناهای یک و دو طبقه با مصالح بوم آورد، نظیر سنگ و چوب، خانه های روستا را تشکیل داده که به دلیل رطوبت موجود در منطقه اغلب با کرسی چینی ساخته شده است.

این دهکده زیبا و هدف گردشگری از شمال به ناهارخوران گرگان، از جنوب به بندسر و خمام شهر، از شرق به ارتفاعات ادیم و مازوکش و از جنوب به آبشار و ارتفاعات پوشیده از جنگل محدود می شود.

این در حالی است که این روستای هدف گردشگری به رغم داشتن جاذبه های خاص و منحصر به فرد طبیعی چندان مورد توجه و حمایت متولیان امر قرار نگرفته است.

روند ساخت و سازهای غیرمجاز و آپارتمان سازی در این دهکده گردشگری به طبیعت بکر این روستا لطمه زده و موجب شده تا این باقت سنتی و قدیمی این روستا در معرض تخریب تهدید قرار گیرد.

کمبود امکان اقامتی، ساماندهی نشدن حریم رودخانه، فراهم نشدن امکانات و زیرساختها، انباشت زباله، افزایش ساخت و سازها و بیکاری از موانع توسعه این روستای هدف گردشگری اعلام شد که برای رفع آن برنامه هدفمند و اصولی نیاز است.

برآیندها نشان می دهد، فراهم شدن امکانات اولیه اقامت گردشگران، توسعه روستا برمبنای گردشگری، توجه به محیط زیست فرهنگی، زیستد و انسانی و تامین امکانات در این منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

درعین حال جمعی از گردشگران خواستار تامین امکانات مناسب در این روستای تاریخی و گردشگر پذیر شدند.

بک مسافر تهرانی در این زمینه گفت: متاسفانه هر سال شاهد تخریب بافتهای باارزش و تاریخی این روستای هدف گردشگری هستیم و این نشان از کم توجهی متولیان امر دارد.

علی حمزه پور که هرسال به همراه خانواده به این روستای تاریخی سفر می کند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روند رو به رشد ساخت و ساز موجب شده تا مناطق بکر و طبیعی این روستا دستخوش تعییر و تحول شود و این امر نگران کننده است.

وی اظهار داشت: آبگرم معدنی و آبشارهای دیدنی این روستا هرسال شمار زیادی را به این منطقه می کشاند و مسئولان امر باید تدبیر اساسی برای اقامت گردشگران در این منطقه اتخاذ کنند.

باقر کمالی دیگر گردشگر این منطقه باستانی به خبرنگار مهر گفت: نبود کمپینگ و اقامتگاه مناسب در این روستای هدف گردشگری از مهمترین مشکلات است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: جای بسی تامل است که امکانات مناسب در این منطقه گردشگری فراهم نشده در حالیکه سرمایه گذاری مناسب برای توسعه زیرساختها در این مکان ضروری است.

کمالی اظهار داشت: باید هر گونه ساخت و ساز در این روستا متناسب با بافت قدیمی و سنتی منطقه باشد و این منطقه نباید دستخوش تغییر شود.

وی انباشت زباله و دفع غیر بهداشتی آن را از دیگر مشکلات برشمرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به این مهم شد.

مدیر‌کل منابع طبیعی گلستان گفت: برای بیش از پنج هزار و 570 هکتار از اراضی ملی منطقه زیارت گرگان، سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.

صفرقلی خواجه افزود: این زمین‌ها در پلاک ‪ ۸۲۵‬فرعی از یک اصلی، واقع در بخش چهار حوزه ثبتی شهرستان گرگان است.

وی، تثبیت مالکیت و صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی را از جمله اهداف تهیه سند برای اراضی ملی عنوان کرد.



خواجه افزود: در سالهای گذشته، عده‌ای سودجو با انجام معاملات غیرقانونی منابع ملی، اقدام به تصرف و ساخت و ساز در این اراضی کرده‌اند.

به گفته وی با اعلام این موضوع و تشکیل پرونده توسط اداره ‌کل منابع طبیعی استان به دستگاه قضایی و صدور آرای قطعی نسبت به تعدادی از پرونده‌ها، عملیات خلع ید با همکاری نیروی انتظامی صورت گرفته و پرونده برخی دیگر نیز مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان ادامه داد: همکاری نهادها و دستگاه های مربوط مانند ثبت اسناد و املاک، نهادهای قضایی و غیره برای حفاظت از عرصه های ملی و طرح سنددار شدن آن ضروری است.

فریدون فعالی سرپرست سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: روستای زیارت یکی از ۳۶۵ روستای هدف گردشگری کشور است که به شماره ۱۶۷۱۰ به ثبت رسیده است.

وی افزود: مناظر زیبای کوههای اطراف، بافت قدیمی روستا، امامزاده، چشمه آبگرم و آبشار از جاذبه های زیارت به شمار می رود .

وی اظهار داشت: این روستای ییلاقی به دلیل هوای خنک و مطبوع همواره مورد توجه بوده و هر سال گردشگران زیادی به این منطقه سفر می کنند.

یحیی محمود زاده استاندار گلستان نیز خواستار برخورد با هرگونه ساخت ساز در این منطقه گردشگر پذیر شد.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شو تا موقعیت بکر و طبیعی این منطقه تاریخی حفظ شود و امکانات مناسب در آن فراهم شود.