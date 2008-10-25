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۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۳۸

سید احمد خاتمی:

جامعه مدرسین وارد مرحله انتخاب کاندیدا و بررسی نشده است

جامعه مدرسین وارد مرحله انتخاب کاندیدا و بررسی نشده است

آیت الله سید احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین گفت: در حال حاضر جامعه مدرسین وارد مرحله انتخاب کاندیدا و حتی بررسی در زمینه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نشده است.

آیت الله خاتمی بعد ظهر امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت شهادت امام جعفر صادق(ع) در مسجد جامع شهر زنجان در گفتگو با خبرنگاران مهر و ایسنا افزود: جامعه  مدرسین هنوز در زمینه انتخابات وارد هیچ بحثی نشده و زمانی برای این امر نیز در نظر نگرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جامعه مدرسین در زمینه انتخابات راهکار های گذشته را به عنوان یک اصل مهم  درروند برگزاری انتخابات مفید می داند، ادامه داد: اجرای قانونمدارانه انتخابات، تشویق همه گروهها برای حضور در پای صندوق های رای، گرد و غبار آلود نکردن  فضای انتخابات، دوری از تخریب عواملی است که می تواند  در حضور باشکوه  مردم در پای صندوق های رای موثر باشد.

امام جمعه موقت تهران، تاکید کرد: افراد و گروههای سیاسی باید برای برگزاری انتخابات باشکوه تلاش نمایند و از آلوده نمودن فضای انتخاباتی برای  تاکید بر برگزاری انتخاباتی باشکوه پرهیز نمایند.


 

کد مطلب 771072

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