به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل 30 تابلو از این هنرمند در قالب خط نستعلیق و شکسته نستعلیق است. علاقمندان میتوانند به نشانی میدان امام حسین (ع)، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام مراجعه کرده و یا با شماره 33358688 تماس بگیرند.
- نمایشگاه عکسهای مجید برزگر با عنوان "پرتره پراگ" به مناسبت هشتادمین سالروز استقلال سرزمین چک ششم آبان ساعت 30/17 در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان افتتاح میشود. این نمایشگاه هر روز ساعت 10 تا 20 و پنجشنبهها ساعت 14 تا 20 برپاست.
- نمایشگاه نقاشی عرفان شهیاد از سوم آبانماه در نگارخانه آتبین برپاست. در این نمایشگاه آثار فیگوراتیو انتزاعی این هنرمند به نمایش درآمده است. همچنین نمایشگاه نقاشی عرفان آتبین از سوم تا هفتم آبان میزبان علاقمندان است.
علاقمندان میتوانند ساعت 17 تا 21 از این نمایشگاه واقع در خیابان ولیعصر، جنوب پارکوی، کوچه خاکزاد، شماره 1+12، نگارخانه آتبین دیدن کنند.
- نمایشگاه نقاشی داود قنبری از دهم آبان تا پنجم آذر در نگارخانه راهابریشم برگزار میشود. این نگارخانه پیش از این نمایشگاههای عکس برگزار کرده و نمایشگاه قنبری اولین نمایشگاه نقاشی این نگارخانه است. نگارخانه راهابریشم واقع شده در خیابان شهید لواسانی(فرمانیه)، جنب فروشگاه شهروند، شماره 112.
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