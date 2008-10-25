رئیس دفتر بارزانی سفر وی به ایران را موفقیت آمیز خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "فواد حسین" رئیس دفتر مسعود بارزانی، سفر وی به تهران را که برای اولین بار به عنوان رئیس منطقه کردستان انجام شد، سفری موفقیت آمیز خواند.



به گفته حسین بارزانی در این سفر سه روزه، مسائل متعددی از جمله توافقنامه امنیتی و روابط دوجانبه و اوضاع سیاسی منطقه ای را در دیدار با مقامهای ایرانی بررسی کرد.



مسعود بارزانی روز چهارشنبه اول آبان در راس یک هیئت عالی رتبه سیاسی به تهران سفر کرد و با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.

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