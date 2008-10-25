رایزنی طالبانی و عبدالمهدی درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "جلال طالبانی" و "عادل عبدالمهدی" شب گذشته در بغداد، اوضاع و تحولات فعلی به ویژه سرنوشت توافقنامه امنیتی میان آمریکا و عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



بر اساس بیانیه صادره از دفتر ریاست جمهوری عراق، در این دیدار، طالبانی و عبدالمهدی بر ضرورت سرعت بخشیدن به تکمیل کمیته هایی که در نشستهای اخیر میان طرفهای سیاسی فعال و موثر مورد توافق قرار گرفت، تاکید کردند.



اخیرا دولت عراق و منطقه کردستان این کشور برای حل مشکلات میان خود پنج کمیته تشکیل دادند.

در حالی که مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند؛ آمریکا فشارهای خود بر مقامهای عراقی برای پذیرفتن توافقنامه امنیتی را افزایش داده است.