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۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

8700 بهره بردار دامی در مینودشت شناسایی شدند

8700 بهره بردار دامی در مینودشت شناسایی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مینودشت گفت: هشت هزار و 717 بهره بردار دامی در این شهرستان شناسایی شده اند.

غلامعلی هلاکو در گفتگو با خبرنگار مهر در مینودشت افزود: این تعداد با 28 هزار و 143 راس گاو و گوساله، 20 هزار و 500 راس گوسفند و بره  و 25 هزار و 460 راس بز و بزغاله در این شهرستان به امر تولید فراورده های دامی می پردازند.

وی اظهار داشت: در سال جاری بیش از 19 هزار و 250 تن انواع فراورده های دامی و طیور در این شهرستان تولید و عرضه شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 30 تن عسل، بیش از 15 تن شیر، 13 تن گوشت قرمز، دو هزار و 700 تن گوشت سفید و 330 تن تخم مرغ در این شهرستان تولید شده است.

به گفته هلاکو، تخصیص اعتبارات در قالب طرحهای زودبازده و کارآفرین موجب افزایش جمعیت دام و طیور در منطقه شده است.

این کارشناس جهاد کشاورزی مینودشت اضافه کرد: اکنون 35 واحد مرغداری با ظرفیت 55 هزار قطعه، 28 واحد دامداری صنعتی شیری با ظرفیت دو هزار و 580 راس در این منطقه فعالیت دارد.

وی بیان داشت: همچنین 417 واحد کوچک دامداری روستایی با ظرفیت چهار هزار و 115 راس در این شهرستان وجود دارد.

شهرستان 127 هزار نفری مینودشت در شرق استان گلستان واقع شده است.

کد مطلب 771148

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