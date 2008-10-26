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۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

ساخت و ساز در لاهیجان مطابق ضوابط شهرسازی نیست

رشت - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری لاهیجان گفت: برخی از ساخت و سازها در شهر لاهیجان مطابق اصول فنی و ضوابط شهرسازی نیست.

مهدی شمس در گفتگو با خبرنگار مهر در لاهیجان افزود: برخی افراد تنها به دنبال منافع شخصی هستند و با زیرپا گذاشتن مقررات ساختمانی، آینده شهر و شهروندان لاهیجانی را به خطر انداخته اند.

وی گفت: برای حفظ حقوق عامه شهروندان با تخلفات عمدی و متخلفان حرفه ای به شدت برخورد خواهد شد.

این عضو کمیسیون ماده 100شهرداری لاهیجان در ادامه از تمامی مهندسین مجری و ناظر در ساخت و سازهای شهری خواست به گونه ای عمل کنند که اعتماد عمومی جلب شود.

شمس یادآورشد: عدم توجه به حل مشکلات شهری و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح و راهبردی در بحث عمران شهری منجر به نابسامانیهای اجتماعی و بروز مسائل شهرسازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون ماده 100 این شهرداری نهایت تلاش و کوشش خود را در انجام شدن کارها و اقدامات، طبق روال منطقی و اصولی به کار گرفته و همواره به مقررات و ضوابط ساخت و سازها اهتمام جدی دارد.

کد مطلب 771163

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