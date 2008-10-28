قیصر شعر ایران همچنان مقبره ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، به دنبال درگذشت قیصر امین پور در روز هفتم آبان سال گذشته در تهران، خانواده پدری و مسئولان شهرستان گتوند با پیگیریهای فراون موفق شدند پیکر وی را برای دفن به زادگاهش منتقل کنند اما آرامگاه او در زادگاهش همچنان بدون مقبره است.

ساخته نشدن مقبره برای این شاعر نامی عصر حاضر در حالیست که مقرر شده بود در محل دفن وی آرامگاه و مجتمع فرهنگی با شکوهی ساخته شود تا این مکان به محلی برای تجمع دوستدران شعر و ادب فارسی تبدیل شود.

رئیس شورای شهر شهرستان گتوند در خصوص ساخته نشدن یک مقبره در حد شان قیصر امین پور در گتوند به خبرنگار مهر گفت: در مراسم خاکسپاری زنده یاد قیصر امین پور، مدیرکل ارشاد اسلامی خوزستان در سخنانی قول ساخت یک مجتمع فرهنگی باشکوه شامل نماد، کتابخانه و تفریحگاه در محل دفن این شاعر را به مردم شهرستان گتوند داد و اعلام کرد که این پروژه در مراسم چهلمین روز درگذشت وی آغاز می شود ولی تاکنون این کار اتفاق نیفتاده است و تنها به علت فرا رسیدن اولین سالگرد قیصرامین پور، اداره کل ارشاد خوزستان برای جلوگیری از زیر سئوال رفتن در مراسم اولین سالگرد وی یک سنگ قبر تهیه و در محل دفن قیصر نصب کرد.

سلیمان اسکندری خاطرنشان کرد: قبل از فوت امین پور، یک قطعه زمین 700 متری را در یکی از بهترین نقاط شهر برای ساخت فرهنگسرا در اختیار اداره ارشاد قرار دادیم ولی اکنون مشاهده می شود اداره کل ارشاد خوزستان قصد دارد این زمین را برای ساخت مجتمع فرهنگی قیصر امین پور اختصاص دهد در حالیکه محل دفن مرحوم امین پور فاز دوم پارک گلستان است و این مجتمع باید آنجا ساخته شود نه در مکانی که پیش از این برای توسعه و عمران شهر اختصاص یافته بود.

اعتبارات شهرستان گتوند برای ساخت مقبره بر مزار قیصر کافی نیست

وی افزود: شهرستان گتوند آنقدر اعتبارات مالی در اختیار ندارد که چنین مجتمعی را برای این شاعر بزرگ ایران زمین بسازد و اگر اداره کل ارشاد خوزستان اعلام کند، توانایی ساخت چنین مکانی را ندارد ما از خیرین و دوستداران قیصر و سایر دستگاه های دولتی استان کمک می گیریم و این مکان را می سازیم.

اما مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در پاسخ به سئوالات مهر در این خصوص گفت: متاسفانه احساس می کنم مسئولان شهر گتوند چندان آشنایی با مراحل ساخت و احداث یک مجتمع فرهنگی ندارند در حالیکه ساخت چنین مکانی آن هم با شرایط و مشخصات منحصر به فردی که ما برای ساخت آن اندیشیده ایم زمان می برد و اگر ما قصد داشتیم یک پروژه معمولی در این خصوص بسازیم که همان روز چهلم در گذشت این شاعر فقید این کار را آغاز می کردیم ولی در اداره کل ارشاد خوزستان تصمیم گرفته شد، یک کار بزرگ برای این شاعر بزرگ انجام شود.

قصد انجام یک کار بزرگ برای قیصر امین پور را داریم

حجت الاسلام عباس بسی خواسته با اشاره به اینکه مدت 9 ماه به صورت کاملا جدی روی طرح ساخت مجتمع فرهنگی قیصر امین پور در محل دفن وی در پارک گلستان کار شده است، اظهار داشت: از همان روز خاکسپاری قیصر امین پور کار خود را برای ساخت مجتمعی شایسته و در خور شان این شاعر آغاز کردیم و در این زمینه با اساتید بزرگی از جمله مهندس میرحسین موسوی، احمدرضا درویش کارگردان سینما و حسین خسروجردی گرافیست بزرگ کشور مشورت کردیم و در نهایت قرار شد آقای خسروجردی طراحی آرامگاه قیصر را برعهده بگیرد و وی نیز طرح اولیه این کار را آماده کرده است.

وی ادامه داد: این طرح زیبا و منحصر به فرد است و به علت برخورداری از پیچیدگی های فراوان هنور به مرحله اجرا نرسیده است و متخصصین امر در حال مطالعه در خصوص چگونکی ساخت آن هستند ولی این قول را به همه دوستداران قیصر می دهم که نهایتا تا دو ماه دیگر کلنگ ساخت این مجتمع فرهنگی با مراسم خاصی به زمین زده شود.

بسی خواسته تاکید کرد: از همه مسئولان شهر گتوند انتظار دارم به جای پرداختن به مسائل حاشیه ساز، شرایط آغاز به کار این پروژه ملی که علاوه بر زیبایی بخشیدن به چهره شهرستان گتوند باعث جذب گردشگر و دوستداران شعر و ادب به شهر می شود را برای این اداره کل فراهم نمایند زیرا ما بر وعده ای که به مردم شهرستان گتوند داده ایم ثابت قدم مانده ایم.

ساختن مقبره ای برای قیصر در زادگاهش انتظار چندان بزرگی برای جامعه فرهنگ دوستان و ادب دوستان کشور نیست و این ذهنیت را در بین دوستداران وی ایجاد می کند که اگر آرامگاه وی در تهران بود تاکنون دوستداران وی جایگاهی زیبا را برای او طراحی می کردند و این نکته ای است که نباید از چشم مسئولان شهرستان گتوند پنهان بماند.

قیصر امین پور هفتم آبانماه سال گذشته در تهران درگذشت و روز نهم آبان به اصرار مسئولان گتوند که زادگاه امین پور است در آن شهرستان به خاک سپرده شد.