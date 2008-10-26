شیعه و سنی دل در گرو اعتلای نام ایران دارند

مسعود قانعی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: بافت مذهبی شهرستان بستک از 97 درصد اهل سنت و 3 درصد شیعه تشکیل داده که در کنار یکدیگر و با اتحاد مثال زدنی در حال تلاش و کوشش برای رفع وابستگی های کشور و آبادانی این خطه از ایران هستند.

وی گفت: شهرستان بستک با 200 مسجد، 71 مکتب خانه و شش مدرسه علوم دینی از فعال ترین شهرستانهای استان هرمزگان است که در حوزه مسائل دینی و تکیه بر اشتراکات مذهبی فعالیتهای گسترده ای صورت می گیرد.

قانعی فرد، اتحاد و همدلی مثال زدنی علمای شیعه وسنی در هرمزگان و به خصوص شهرستان بستک را در گرو تفکر، تعقل و ایمان مداری این بزرگان دانست و گفت: هیچ عنصر و یا اندیشه پلیدی نمی تواند مردم بزرگ شهرستان بستک را از مسیر بلند خود منحرف کند و روز به روز میزان صمیمیت و اتحاد این اقشار مختلف مردم در جامعه افزایش می یابد.

فرماندار بستک هوشیاری آحاد مردم را دلیل دیگری بر شکست دشمنان در اجرای پروژه اختلاف افکنی میان ملت ها عنوان کرد وادامه داد: ایران اسلامی در مسیر رشد و تعالی خود نیازمند به آرامش است و بستر سازی برای این آرامش و امنیت در گرو آگاهی و هوشمندی جریانهای متعدد در کشور است تا بتوان در سایه هدایت های ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب، زمینه ساز کشوری نمونه و اسلامی در منطقه باشیم.