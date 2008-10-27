بازداشت سردبیر یک روزنامه به دلیل یک اشتباه املایی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این اقدام در حالی صورت گرفت که روزنامه "آنبیلتا" در شماره بعدی این اشتباه خود را تصحیح کرده بود.

پلیس اتیوپی دو روز بعد از انتشار این شماره از روزنامه و پس از اصلاح اشتباه مذکور در شماره های بعدی آن، این سه روزنامه نگار را آزاد کرد.

انجن دفاع از حقوق روزنامه نگاران که مقر آن در نیویورک است اعلام کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته "تسیون جرما" سردبیر و "هابتی تادیسی" و "آتیناوو آلیمایوم" دو روزنامه نگار دیگر شاغل در روزنامه "آنبیلتا" توسط پلیس اتیوپی بازداشت شدند و یک روز بعد از آن آزاد شدند.