کاهش 1.5 میلیون بشکه ای سقف تولید اوپک/ سهم ایران از کاهش تولید اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزیران نفت 13 کشور عضو اوپک در یکصد و پنجاهمین نشست خود در وین و با هدف یافتن راههایی برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت که ازجولای گذشته تاکنون بیش از 50 درصد کاهش یافته است، بر سر کاهش 1.5 میلیون بشکه ای تولید نفت این سازمان توافق کردند.

برهمین اساس، سقف تولید روزانه اوپک از 28 میلیون و 800 هزار بشکه به 27 میلیون و 300 هزار بشکه در روز از اول نوامبر کاهش می یابد.

این در حالی است که در همین نشست برخی از اعضای اوپک خواستار کاهش 2 تا 4 میلیون بشکه ای از تولید نفت اوپک شده بودند. پیشنهاد ایران در این خصوص کاهش 2 میلیون بشکه ای سقف تولید اوپک بود.

بالاترین سهم از کاهش سقف تولید روزانه اوپک به عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت است اختصاص دارد به نحوی که مقرر شد سقف تولید نفت این کشور 466 هزار بشکه در روز کاهش یابد. همچنین سهم ایران از این کاهش روزانه 199 هزار بشکه در روز خواهد بود.

شکیب خلیل رئیس اوپک در گفتگو با خبرنگاران این کاهش تولید را بر بحران مالی جهان و افزایش تورم تاثیرگذار ندانست. وی از احتمال تشکیل یک جلسه اضراری دیگر در صورت تداوم کاهش قیمت نفت خبر داد.

در همین حال، غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفن: امیدوارم با تصمیم اوپک مبنی بر کاهش 1.5 میلیون بشکه ای سقف تولید این سازمان موجب تعادل در بازارهای جهانی نفت شود.

وی با بیان اینکه اعضای اوپک به دنبال مدیریت بازارهای جهانی نفت می باشند، تاکید کرد: قیمت نفت باید میان مصرف کننده و عرضه کننده تعادل داشته باشد. براساس این گزارش ، نشست بعدی اوپک در ماه دسامبر در الجزایر برگزار خواهد شد.

گفتنی است، گوردون براون نخست وزیر انگلیس پیش از شروع اجلاس اوپک کاهش تولید نفت این سازمان را نگران کننده اعلام کرده بود.