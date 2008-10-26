وقتی اولتیماتوم آقای وزیر هم افاقه نمی کند

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان یافتن زمان این اولتیماتوم گفت: هیچ گزارش تخلفی درباره وجود کلاسهای بالای 40 نفر تاکنون به این وزراتخانه ارائه نشده است تا آن را پیگیری کنیم.

این در حالی است که کارشناسان امور آموزشی از نبودن سیستم نظارتی سازمان یافته دروزارت آموزش و پرورش خبر می دهند.

در این باره مرتضی نظری از کارشناسان آموزشی به خبرنگار مهر می گوید: اولتیماتوم وزیر آموزش و پرورش به مدیران مدارس در باره حل مشکل کلاسهای 40 نفر به بالا، از ابتدا هم معلوم بود که انجام شدنی نیست و قطعا بی جواب می ماند.

به عقیده اغلب کارشناسان آموزشی بازیگردان اصلی این ماجرا مدیران مدارس نیستند و مواردی نظیر کمبود فضای آموزشی، نبود قوانین مناسب در باره استاندارد تعداد دانش آموزان در کلاس درس، ممنوعیت ثبت نام خارج از محدوده، حذف مدارس دو شیفته، افزایش تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی و... در سالهای اخیر از جمله مشکلاتی است که مسئولان آموزش و پرورش تا کنون برای آن چاره اندیشی نکرده اند.

با این همه علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رسیدگی به وضعیت مدارسی که جمعیت کلاسهای آنها از استانداردهای موجود بالاتر است گفت: اگر کلاس درسی با جمعیت بالاتر از 40 نفر در مدارس کشور وجود دارد، والدین دانش آموزان آن را گزارش دهند تا درباره مدیران این مدارس به صورت موردی تصمیم گیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود امکاناتی را برروی سایت اینترنتی آموزش و پرورش برای معرفی مدیران متخلف که نسبت به این موضوع سهل انگاری می کنند، ایجاد کنید، اظهار داشت: چون تا کنون گزارش خلافی به ما ارائه نشده است دیگر نیازی به اعلام آن در سایت آموزش و پرورش نیست.

پیش از این نیز مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهردر این باره، با اظهار بی اطلاعی از وجود کلاسهای بالای 40 دانش آموز در مدارس کشور گفته بود: هیچ قانون و مصوبه ای در این خصوص نداریم ولی من قطعا این موضوع را در وزارتخانه پیگیری می کنم.