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۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

نظریه در "ماه‌بانو" بازی می‌کند

نظریه در "ماه‌بانو" بازی می‌کند

پریوش نظریه در فیلم "ماه‌بانو" به کارگردانی لیلا میرهادی و تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیگر بازیگران این فیلم غیر حرفه‌ای هستند و نوجوانان روستایی که پیش از "ماه‌بانو" سابقه بازیگری نداشته‌اند، برای اولین بار در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

این فیلم نیمه‌بلند داستانی به طریقه 35 میلیمتری فیلمبرداری می‌شود و داستان علاقه بچه‌ها به پرواز است. فیلمنامه را هم میرهادی برای مخاطب کودک نوشته است. حسن پویا فیلمبردار و بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس این فیلم هستند.

فیلم نیمه‌بلند "ماه‌بانو" به کارگردانی لیلا میرهادی و تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید می‌شود.

کد مطلب 771281

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