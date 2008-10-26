به گزارش خبرنگار مهر، دیگر بازیگران این فیلم غیر حرفه‌ای هستند و نوجوانان روستایی که پیش از "ماه‌بانو" سابقه بازیگری نداشته‌اند، برای اولین بار در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

این فیلم نیمه‌بلند داستانی به طریقه 35 میلیمتری فیلمبرداری می‌شود و داستان علاقه بچه‌ها به پرواز است. فیلمنامه را هم میرهادی برای مخاطب کودک نوشته است. حسن پویا فیلمبردار و بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس این فیلم هستند.

فیلم نیمه‌بلند "ماه‌بانو" به کارگردانی لیلا میرهادی و تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید می‌شود.