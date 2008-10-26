باز کردن به موقع انسداد راه هوایی عامل اصلی نجات بیمار حادثه دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد رحمانی - عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران در آستانه برگزاری سومین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اعلام خبر فوق اظهار داشت: آنچه در مراحل اولیه برای نجات جان بیماران حادثه دیده مهم است باز کردن به موقع انسداد راه هوایی است که می تواند طی عمل سرپایی " کریکوتایروایداتومی" توسط پزشکان عمومی که خط اول درمان را تشکیل می دهند انجام شود.

وی گفت: بسیاری از اعمال جراحی اورژانس و سرپایی که توسط یک پزشک عمومی در مراحل اولیه انجام می شود می تواند جان بیماران را از خطر مرگ نجات داده و امکان ادامه درمان را برای تیمهای جراحی تخصصی فراهم کند.

دکتر رحمانی افزود: در جریان سومین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران که 7 تا 9 آبان ماه سال جاری در سالن همایشهای مرکز قلب تهران برگزار می شود برآنیم تا با تشکیل ستادی به نام ستاد جراحان همراه، ویژه پزشکان عمومی از طریق آموزشهای مجدد اعمال جراحی اورژانس و سرپایی و دادن گواهینامه معتبر به مدت یکسال برای کلیه شرکت کنندگان در این دوره ها امکان حمایتهای علمی و عملی و همچنین حمایتهای قانونی در مورد انجام اعمال جراحی را از طریق جراحان عمومی در سراسر کشور فراهم کنیم.