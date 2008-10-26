رسانه ها، زنان را آماده پذیرش مسئولیتهای مهم اجتماعی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز احمد علیرضا بیگی در نشست زن و رسانه افزود:‌رسانه ها موظفند به خاطر احترام به نیمی از مخاطبان خود به قشر زنان بیش غاز گذشته پرداخت کنند.

وی اظهار داشت: با پرداخت بیشتر رسانه ها به مسایل زنان، خودباوری آنان تقویت شده وزنان نسبت به خود دید مثبتی پیدا خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: زن به عنوان عنصری مهم در رسانه ها محسوب می شود و امکان خبرسازی و خبرآفرینی را برای رسانه ها فراهم می کند.

بیگی به مسائلی نظیر افزایش سن ازدواج دختران،‌ آسیبهای اجتماعی پیش روی زنان، ‌تغییر موازنه مسئولیت پذیری زنان در عرصه های اقتصادی نسبت به مردان و لزوم مشارکت زنان در مسائل مختلف جامعه اشاره کرد و خواستار پرداخت بیش از گذشته رسانه ها به موضوعاتی از این دست شد.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: ‌ارائه الگوهای رفتاری مناسب و آمورش رفتارهای مثبت به مردم باید در اولویت کاری رسانه ها به ویژه رسانه ملی قرار بگیرد.

بیگی تصریح کرد: در شرایط کنونی جامعه که تربیت فرزندان به ناچار به دست نیروهای عظیم اجتماعی افتاده است باید رسانه ها با الگو سازی و الگو پذیری رفتارهای ارزشی و مناسب را به نسل نوجوان و جوان جامعه القا کنند.

وی رسانه ها را یکی از ابزارهای پیچیده و درعین حال کارآمدی برای تسخیرآرام جوامع دانست و گفت: نباید نقش غیر قابل انکار رسانه ها را در موضوعاتی نظیر استحاله فرهنگی که به عینه قابل مشاهده است، نادیده گرفت.

بیگی غافل شدن رسانه ها از پرداخت به مسائل زنان و نیزعدم استفاده ازعلما و دانشمندان علوم دینی به خصوص در موضوعی نظیر تحکیم خانواده را از آسیبهای رسانه ها دانست.