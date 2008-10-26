محمد حسن علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد از مشارکت سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد جهت برگزاری نمایشگاه فرهنگ رضوی در این استان خبر داد و افزود: تا کنون200 اثر از سراسر کشور به این نمایشگاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: در کنار نمایشگاه منتخبین خوشنویسی رضوی، برنامه هایی نظیر نمایشگاه ویژه کتاب و غرفه محصولات فرهنگی، کارگاه زنده خوشنویسی و عکس رضوی را تدارک دیده ایم.

وی اذعان داشت: کنگره سراسری شعر عبور دریا از کویر با موضوعیت امام رضا(ع) و راه اندازی کاروانی نمادین به سوی قدمگاه آن حضرت از دیگر برنامه هایی است که در حاشیه این نمایشگاه و جشنواره خوشنویسی رضوی برگزار می شوند.

وی از ارسال فراخوان برای هزار و 120 شرکت کننده های دوره قبل و 118 شعبه انجمن خوشنویسان سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این به تمامی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، استانداری ها، سازمان های آموزش و پرورش استان ها، حوزه های هنری، آموزشگاههای آزاد خوشنویسی، هنرستانها و دانشگاه های کشور نیز فراخوان ارسال کرده ایم.

وی از تدوین نتایج این نمایشگاه در قالب کتاب راهنما و دفتر خاطرات خبر داد و خاطر نشان کرد: کمیته ای تحت عنوان کمیته سمعی بصری با حضور هنرمندان فیلم ساز و عکاسان استان جهت تهیه مستندات لازم تشکیل شده است.

وی افزود: در پایان جشنواره فیلمی از مراحل اجرای جشنواره به همراه عکس های مربوط تدوین و به دبیرخانه دائمی ارسال خواهد شد.

همزمان با دهه کرامت نمایشگاه فرهنگ رضوی یزد در مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) این شهرستان برپا خواهد شد.

