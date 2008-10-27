آغاز عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه گشوی جنوبی تا پایان سال

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر، ظرفیت تولید میدان گازی گشوی جنوبی را 14.2 میلیون متر مکعب در روز ذکر کرد و افزود: در حال حاضر مطالعات طراحی و مهندسی توسعه این میدان از پیشرفت 70 درصدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مکان حفاری چاههای این میدان مشخص شده است، از آغاز عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه تا پایان سال جاری خبر داد.

ضیغمی همچنین تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در میدان سفید زاخور 9 حلقه چاه تعمیر یا حفاری خواهد شد ضمن اینکه حفاری سه حلقه چاه در میدان دی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخشهای بالا و پایین دستی میدان سفیدزاخور تا اوایل سال 1390 تکمیل خواهد شد، گفت: این بخشها در زمان ذکر شده در مدار تولید قرار خواهد گرفت.

ضیغمی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش تولید گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت ملی گاز نیز در راستای مقابله با کمبود گاز در فصل زمستان ، از ابتدای امسال تا کنون چندین خط انتقال گاز را مورد بهره برداری قرار داده است تا با افزایش همزمان تولید و پالایش گاز ، ظرفیت انتقال گاز در کشور نیز افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه محل ساخت پالایشگاه گشوی جنوبی انتخاب شده است، اظهار داشت: این برای اولین بار است که ساخت یک پالایشگاه گازی به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران واگذار شده است.