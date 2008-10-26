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۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۲

شکست لیونی در تشکیل کابینه/ احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام

شکست لیونی در تشکیل کابینه/ احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام

رئیس حزب کادیمای رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یکی از روزنامه های عبری از شکست خود در تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر "زیپی لیونی" در مصاحبه ای کوتاه با روزنامه هاآرتص با اعلام این مطلب در ادامه از تصمیم خود برای درخواست از "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی مبنی بر اعلام انتخابات زودهنگام خبر داد.

تصمیم لیونی برای درخواست از پرز برای اعلام انتخابات زودهنگام به آن معناست که به احتمال زیاد انتخابات عمومی در سرزمینهای اشغالی در فوریه و یا مارس سال آینده برگزار می شود.

پیش از این سال 2010 میلادی به عنوان زمان برگزاری انتخابات عمومی در سرزمینهای اشغالی اعلام شده بود.

شکست لیونی در تشکیل کابینه پس از آن رنگ جدی به خود گرفت که حزب شاس از حضور در کابینه ائتلافی به رهبری لیونی خودداری کرد. 

کد مطلب 771461

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