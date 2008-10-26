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۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

نقش موتورسواران در تصادفات 28 درصد کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان تهران گفت: نقش موتورسوران در تصادفات رانندگی از 55 درصد در سال 1383 به 17 درصد در سال جاری کاهش یافت.

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به آماری که در پلیس استان تهران وجود دارد در 55 درصد تصادفات در سال 83 یک طرف حادثه را موتورسوران شامل می شدند که با فرهنگسازی های به عمل آماده و نظارت پلیس راهنمایی و رانندگی این آمار به 17 درصد در سال جاری کاهش داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین موتورسیلکت سواران باید به قوانین رعایت کرده و در آزادراه ها تردد نکرده تا از بروز حوادثی که برخی اوقات شاهد آن هستیم جلوگیری شود.

وی افزود: در مسیر جاده چالوس نیز که جز آزاد راه ها محسوب نمی شود محدودیت های ترافیکی وجود دارد و موتورسواران تنها در صورت داشتن تجهیزات ایمنی می توانند در این جاده تردد داشته باشند.

کد مطلب 771473

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