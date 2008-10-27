ظاهر پور مجاهد در گفتگو باخبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه به زودی 152 واحد صنعتی در استان همدان به بهره برداری می رسد، اظهار داشت : برای ایجاد واحدهای صنعتی 85 هکتار زمین واگذارشده است .

پورمجاهد با اشاره به بهره مندی تمام واحدها از امکانات زیربنایی تصریح کرد : برخی از این واحدها، در شهرکهای سنتی تخصصی که به رشته خاصی مرتبط است به بهره برداری خواهند رسید .

وی خاطرنشان کرد : واگذاری کارگاههای شهرک صنعتی با توجه به محل احداث و نوع و طراحی آن متفاوت است .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان یادآور شد : در برخی از شهرکها به منظور کمک به راه اندازی واحدهای بسیار کوچک صنعتی، کارگاه های پیش ساخته با مساحت حداکثر چند صد متر احداث شده که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .