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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نظر معاون رئیس جمهور درباره ترکیب جنسیتی دانشجویان و اساتید

نظر معاون رئیس جمهور درباره ترکیب جنسیتی دانشجویان و اساتید

معاون علمی رئیس جمهوری درباره مسائل جنسیتی در کنکور گفت: درباره ترکیب دختران و پسران پذیرفته شده در کنکور معتقدم که باید کلان نگاه شود یعنی به ترکیب دختر و پسر در همه مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتری نگاه شود نه اینکه فقط کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: همچنین ترکیب جنسیتی اعضای هیئت علمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد که چه تعداد از خانم ها هستند و چه میزان باید به مردان توجه شود.

وی با اشاره به بالا رفتن درصد دختران پذیرفته شده در آموزش عالی در سالهای اخیر گفت: تصمیم گیری عجولانه در جهت پایین آوردن درصد دختران دانشجو یا مساوی کردن تعداد دختران و پسران امر اشتباهی است و اصلا به آن اعتقاد ندارم.

بومی گزینی باید باعث تسهیل باشد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری درباره بومی گزینی در کنکور نیز به مهر گفت: اگر برای داوطلبان بومی در دانشگاههای منطقه خودشان امتیازاتی در نظر گرفته شود امر مثبتی است. البته این امتیازات تا کنون تا حدی وجود داشته و اگر تقویت شود مثبت است، البته به شرط اینکه اطلاع رسانی کافی انجام شود و اینطور نباشد که بعد از اینکه داوطلبان انتخاب رشته کردند، متوجه شوند که کاملا خلاف انتظارشان بوده است.

واعظ زاده تاکید کرد: بومی سازی کنکور با اطلاع رسانی کافی امر مثبتی است که می تواند تقویت شود.

کد مطلب 771504

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