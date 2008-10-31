نظر معاون رئیس جمهور درباره ترکیب جنسیتی دانشجویان و اساتید

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: همچنین ترکیب جنسیتی اعضای هیئت علمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد که چه تعداد از خانم ها هستند و چه میزان باید به مردان توجه شود.

وی با اشاره به بالا رفتن درصد دختران پذیرفته شده در آموزش عالی در سالهای اخیر گفت: تصمیم گیری عجولانه در جهت پایین آوردن درصد دختران دانشجو یا مساوی کردن تعداد دختران و پسران امر اشتباهی است و اصلا به آن اعتقاد ندارم.

بومی گزینی باید باعث تسهیل باشد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری درباره بومی گزینی در کنکور نیز به مهر گفت: اگر برای داوطلبان بومی در دانشگاههای منطقه خودشان امتیازاتی در نظر گرفته شود امر مثبتی است. البته این امتیازات تا کنون تا حدی وجود داشته و اگر تقویت شود مثبت است، البته به شرط اینکه اطلاع رسانی کافی انجام شود و اینطور نباشد که بعد از اینکه داوطلبان انتخاب رشته کردند، متوجه شوند که کاملا خلاف انتظارشان بوده است.

واعظ زاده تاکید کرد: بومی سازی کنکور با اطلاع رسانی کافی امر مثبتی است که می تواند تقویت شود.