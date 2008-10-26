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۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

کشف اشیاء عتیقه مربوط به دوران ساسانی و اشکانی در ایلام

کشف اشیاء عتیقه مربوط به دوران ساسانی و اشکانی در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: در پی حفاریهای غیر مجاز توسط یک شخص، اشیاء عتیقه مربوط به دوران ساسانی و اشکانی در این استان کشف شده است.

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: شخصی که قصد اقدام به خرید و فروش اشیاء عتیقه در استان ایلام می کرد شناسایی و دستگیر شده است.

وی بیان داشت: پس از بازرسی پلیس تعداد 25 قلم اشیاء تاریخی از جمله 10 عدد سکه تاریخی، دو عدد پیکر انسان و چند شی تاریخی دیگر در منزل این شخص پیدا شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: پس از بررسیهای لازم توسط میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام معلوم شد این اشیاء تاریخی مربوط به دوران اشکانی و ساسانی بوده است.

استان ایلام دارای یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی است.

کد مطلب 771506

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