کشف اشیاء عتیقه مربوط به دوران ساسانی و اشکانی در ایلام

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: شخصی که قصد اقدام به خرید و فروش اشیاء عتیقه در استان ایلام می کرد شناسایی و دستگیر شده است.

وی بیان داشت: پس از بازرسی پلیس تعداد 25 قلم اشیاء تاریخی از جمله 10 عدد سکه تاریخی، دو عدد پیکر انسان و چند شی تاریخی دیگر در منزل این شخص پیدا شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: پس از بررسیهای لازم توسط میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام معلوم شد این اشیاء تاریخی مربوط به دوران اشکانی و ساسانی بوده است.

استان ایلام دارای یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی است.